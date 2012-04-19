〔台湾央行〕共发行724.5亿台币存单,发行余额增加254亿

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透台北4月19日电---台湾央行周四公布,今日共发行724.5亿台币存单,相较存单到期金额470.5亿,存单发行余额增加254亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 554.5
91天期 0.93 124.0
182天期 1.05 46.0
央行上日共发行2,784亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,318.5亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正后周三当日超额准备为负18亿台币,累计超额准备为负1,706亿台币,加计前期1%的超额准备为负798亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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