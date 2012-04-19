〔表格〕台股外资及陆资买超32.39亿台币,结束连续三日卖超

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透台北4月19日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股买超32.39亿台币,结束连续三日卖超,上交易日为卖超15.25亿.
三大法人今日合计买超29.80亿台币,上交易日修正后为卖超22.72亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
4/19 +32.39 -0.78 -1.81 +29.80
4/18 -15.25 +4.25 -11.71r -22.72r
4/17 -52.54 -5.43 -9.80r -67.76r
4/16 -28.67 -1.68 -0.41r -30.77r
4/13 +29.09 +0.32 +8.53r +37.94r
4/12 -74.47 -2.02 +5.56r -70.93r
4/11 -54.47 +5.49 +6.85r -42.13r
4/10 -34.24 -6.92 -4.59r -45.74r
4/9 -74.02 -5.20 -0.49r -79.70r
4/6 -123.38 -5.42 +3.07r -125.73r
4/5 -22.55 +4.07 -8.40r -26.88r
4/3 +58.40 -3.43 -13.31r +41.66r
4/2 -23.20 -7.46 -5.43r -36.09r
----------------------------------------------------
本月累计 -382.90 -24.20 -31.93 -439.04
月份 外资 自营商 投信 合计
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
参看相关细节,请点选(here)
参看台湾股市相关新闻,请点选[TW-STX-CMN]
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。