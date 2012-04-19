〔台湾汇市〕台币兑美元量缩微收升,静待西班牙公债标售结果

路透台北4月19日电---台币兑美元TWD=TP周四量缩微幅收升1.4分,在稍晚西班牙公债标售结果公布前,市场态度偏向保守.台股平盘附近震荡缺乏指引方向,外汇买卖多为实质抛补,令台币于区间波动整理.

交易商指出,若西班牙标债结果不错,将有助缓和市场紧张情绪,但若缺乏更多利多因素带动下,台股持续低量震荡,外汇市场亦难见外资大幅汇入;反之,若标债结果差强人意,将使国际美元再往高位测试,惟逢高出口商抛盘仍可望给予台币支撑.

汇银人士表示,短线台币若要突破区间仍有难度,因央行为兼顾通货膨胀和经济成长,力求汇价持稳,使得多空双方缺乏交投意愿,汇市交易量能持续萎缩,预估明日仍于29.5台币上下持续整理.

"央行两边都有,台币卡在这边...想输钱都很难."一位外商银行交易人士表示.

台湾股市.TWII周四微幅收涨0.23%,至7,622.69点;外资及陆资在台股买超32.39亿台币,结束连续三日卖超,上交易日为卖超15.25亿.[ID:nST0514961]

多数新兴亚洲货币周四小幅下跌,因欧元区债务危机相关担忧持续施压,投资者谨慎等待西班牙公债标售.韩元KTW=扳回盘初多数跌幅,怀疑当局进行了干预.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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台北外汇经纪公司 29.532 29.546 29.420-29.550 29.550 4.17 5.02

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