〔台湾央行〕密切关注物价走势,动用货币政策与否由理事会决定--副总裁

路透台北4月19日电---台湾央行副总裁严宗大周四表示,央行密切关注物价走势,在公开市场操作上,金融机构的超额准备至3月已降至相对低的水位,而金融业隔夜拆款利率也逐渐提高.而若有必要动用利率、汇率的货币政策,则需由理监事会议决定.

严宗大周四出席国民党立法院党团时做此表示.此外,严宗大也说,针对特定地区的房地产购屋贷款,央行一直有特定规范(选择性信用管制),而央行一直都在关注房地市场的发展,而不是只是现在.

国民党的新闻稿中也表示,主计总处综合统计处处长蔡鸿坤认为,先前主计总处预估今年的通膨率为1.46%,但并未纳入油电价调涨的因素,目前也尚未能确认4月30日的CPI预测是否会超过2%.

台湾央行在上周五的新闻稿中显示,3月平均的金融机构超额准备已降至100亿台币的水位,距离高位2009年4月的1,541亿台币,只剩下不到十分之一.

至于自3月26日以来,金融业拆款利率也由低位的0.399%攀升至上日的0.49%,不到四周的时间,拆款利率攀升近10基点.

而新闻稿中也表示,严宗大在会中表示,央行为降低民众的通膨预期心理,很早便已展开行动,央行的货币政策则需充分了解未来走势以后才能定案.

关于房价部分,严宗大称,目前工程会统计本地重要物资的上涨情况,其中钢筋、水泥的涨幅并不大.

台湾央行去年9月底已停止升息,目前重贴现率维持在1.875%.去年的经济成长率为4.04%,CPI年增率为1.42%.而主计处2月间的预估,今年的GDP为3.85%,CPI为1.46%.

严宗大于今年2月时甫升任中央银行副总裁,也是目前央行七位常务理事之一.(完)