台湾已公布经济指标--2012/4/20

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)3月 +1.21% +0.23%-r 5/7 --
外汇存底(亿美元) 3月底 3,938.71 3,944.26 5/4 --
商品出口(y/y) 3月 -3.2% +10.3% 5/7 --
商品进口(y/y) 3月 -5.8% +1.3% 5/7 --
M2货币总计数(y/y) 2月 +4.92% +5.22% 4/25 --
重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 2月 +17.6% -8.63% 4/20 -2.7%*
工业生产(y/y) 2月 +8.40% -16.75% 4/23 --
季调失业率 2月 4.15% 4.19% 4/23 --
经常帐盈余(亿美元) 第四季 +121.0 +101.9 5/21 --
国际收支(亿美元) 第四季 +2.1 -34.6 5/21 --
国内生产总值(GDP) 第四季 +1.89% +3.45% 4/30 --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 高洁如; 审校 乔艳红
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