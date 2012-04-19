台湾经济指标预测--4月20日至5月21日

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透台北4月20日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------4月16日当周----------------------------------------
4/20 1600 外销订单 3月 -2.7%* +17.6%(年变动率)
-------------------------------4月23日当周----------------------------------------
4/23 1600 季调失业率 3月 -- 4.15%
4/23 1600 工业生产 3月 -- +8.40%(年变动率)
4/25 1610 M2货币总计数 3月 -- +4.92%(年变动率)
-------------------------------4月30日当周----------------------------------------
4/30 1630 国内生产总值(GDP) 第一季 -- 统计值+1.89%(年增率)
-------------------------------4月30日当周----------------------------------------
5/4 1600 外汇存底 4月底 -- 3,938.71亿美元
-------------------------------5月7日当周----------------------------------------
5/7 1600 消费者物价指数(CPI) 4月 -- +1.21%(年变动率)
5/7 1600 商品出口 4月 -- -3.2%(年变动率)
5/7 1600 商品进口 4月 -- -5.8%(年变动率)
--------------------------------5月21日当周-----------------------------------------
5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元
-- 1600 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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--记者 高洁如; 审校 乔艳红
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
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路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。