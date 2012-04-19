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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 07:57 BJT

台湾经济指标预测--4月20日至5月21日

路透台北4月20日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:

日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值

-------------------------------4月16日当周----------------------------------------

4/20 1600 外销订单 3月 -2.7%* +17.6%(年变动率)

-------------------------------4月23日当周----------------------------------------

4/23 1600 季调失业率 3月 -- 4.15%

4/23 1600 工业生产 3月 -- +8.40%(年变动率)

4/25 1610 M2货币总计数 3月 -- +4.92%(年变动率)

-------------------------------4月30日当周----------------------------------------

4/30 1630 国内生产总值(GDP) 第一季 -- 统计值+1.89%(年增率)

-------------------------------4月30日当周----------------------------------------

5/4 1600 外汇存底 4月底 -- 3,938.71亿美元

-------------------------------5月7日当周----------------------------------------

5/7 1600 消费者物价指数(CPI) 4月 -- +1.21%(年变动率)

5/7 1600 商品出口 4月 -- -3.2%(年变动率)

5/7 1600 商品进口 4月 -- -5.8%(年变动率)

--------------------------------5月21日当周-----------------------------------------

5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元

-- 1600 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875%

注:*代表新增.(完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 乔艳红

经济指标预测或公布日程

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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

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