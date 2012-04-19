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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 17:41 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,银行业买超14.5亿台币

路透台北4月19日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 29.50 15.00 +14.50

票券业 0.50 1.00 -0.50

证券业 5.50 19.50 -14.00 (完)

--记者 林妙容; 审校 丁淑琴

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