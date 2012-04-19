〔台湾债市〕101/1期五年公债中,银行业买超14.5亿台币

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透台北4月19日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 29.50 15.00 +14.50
票券业 0.50 1.00 -0.50
证券业 5.50 19.50 -14.00 (完)
--记者 林妙容; 审校 丁淑琴
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。