〔企业购并〕台湾金管会原则同意开发金购并凯基证券100%股权案

路透台北4月19日电---台湾金管会周四表示,原则同意台湾中小型金控--开发金(2883.TW)购并凯基证券6008.TWO100%股权案.此案牵涉金额达546亿台币.

只不过,金管会也表示,开发金控二位个人身分持有凯基证券股权的董事,应对外揭露二位持有凯基证券股分情形.

金管会银行局副局长邱淑贞表示,原则同意的原因在于还有后续公开收购要进行,这些动作皆要符合金管会规定,而公开收购要股权转换也要经过核准.

金管会表示,开发金控公司旗下目前有中华开发工业银行及大华证券公司等二家子公司,本次以公开收购及股份转换方式取得凯基证券公司100%股权后,该公司将继续进行其旗下二家证券子公司之整合工作.

开发金控将凯基证券公司纳入成为100%子公司后,资本规模将达1,554亿台币,证券子公司营运据点将增加为112家.

台湾中小型金控业者--开发金控(2883.TW)周四晚间公告,董事会通过预定最低收购凯基证券6008.TWO16.38亿股,每一股凯基证券预计对价条件为现金5.5台币及1.2股开发金新发行普通股,合计公开收购条件为每股16.71台币.

开发金表示,若100%收购的话,估计总交易金额将达546亿台币.周四开发金控收报8台币或升1.14%,跑赢大盘的涨升0.23%(完)