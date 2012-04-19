〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆上涨,得益于托管买盘和资金汇回操作(更新版)

(新增表格)

* 欧元反弹,受益于托管买盘及可能的汇回资金行动

* 欧元/美元在1.30美元上方获得支撑,但市场仍较谨慎

* 日圆下跌,因日本央行总裁白川方明仍致力于放宽货币政策

路透纽约4月19日电---欧元兑美元周四在震荡交投中上涨,结束了此前两天的跌势,本周西班牙公债标售总体表现良好,此后机构为调整空头部位而买入,欧元因而受益.

一些分析师表示,有消息称国际货币基金组织(IMF)确认出资约3,200亿美元帮助那些受欧债危机影响成员国的承诺,这给予欧元一些额外支撑.

分析师还表示欧洲一些银行汇回大量欧元以增加资本,这亦提振了欧元.

西班牙已命令银行业巩固资产负债表,因楼市持续调整,且央行预计银行业将需要约538亿欧元(合707亿美元)用作坏账拨备.但一些人怀疑这一数量是否足够.

市场人士非常怀疑欧元区金融体系的流动性和欧债的可持续性.另一方面,一些机构投资者不太悲观,愿意出脱空头部位,保持中性立场.

"许多本已作空欧元的投资者意识到这些空头部位不合时宜,他们中多数是中长期投资大户,"Faros Trading董事总经理Douglas Borthwick称.

他称来自欧元区的消息总体来说是正面的,本周西班牙公债标售需求强劲,IMF承诺帮助那些正在应对欧债危机的经济体,而且实际上欧元区二线国家没有一个国家出现无序违约.

"如果综合考虑这些因素,投资者就会很宽慰了,"Borthwick称,"人们虽然不会买入欧元并作多它,但很可能买入欧元以出脱此前的欧元空头部位."

纽约汇市尾盘交易中,欧元/美元EUR=涨0.1%,报1.3131美元,稍早触及当日低位1.3068,日高为1.3164美元.欧元/日圆EURJPY=涨0.4%,至107.07日圆.

部位调整指标亦暗示,市场人士已在作空欧元/美元,这应抑制短期跌势.

多伦多的在线外汇交易公司Oanda Corp提供的数据显示,56.56%的欧元/美元头寸为空头头寸.

不过,交易商称,他们倾向于在欧元上涨时卖出,西班牙和意大利公债收益率攀升削弱了标售引发的任何乐观情绪.稍早,市场传言法国评等可能遭调降也损及欧元的市场人气.

"市场认为银行汇回欧元用于增加资本,如果属实,这对欧元而言弊大于利,因这意味着欧元/美元是人为被短期无法持续的资金流推高,"新泽西州GFT的汇市研究部董事Kathy Lien表示.

西班牙今日售出25亿欧元两年和10年期公债,在目标区间的高端.不过,指标10年期公债收益率上扬,反应市场担忧西班牙可能无法实现赤字目标,且对其银行业忧心忡忡.

**美国数据不佳影响欧元表现**

今日公布的数据显示,美国上周初请失业金人口降幅不及预期,这给风险意愿一定的打击,数据公布后欧元温和回落.低于预期的美国费城联储制造业指数以及意外回落的成屋销售数据加重了欧元的弱势.

但欧元收在技术支撑位1.30美元之上,尽管市场担忧在经济成长迟滞的情况下,西班牙高企的负债可能再度重压欧元,且可能令欧元/美元跌向年内低位1.2624美元.

许多市场人士表示,欧元中期将走低,因西班牙的预算和债务问题可能恶化.他们还指出,法国大选结果的不确定性也是拖累欧元的因素之一.民调显示,萨科齐可能落选.

交易商称,市场传言对冲基金押注在下月初法国民调结束后不久欧元将跌至1.25美元.

避险的日圆走软,之前日本央行总裁白川方明强调日本央行将通过保持实际上为零的利率和购买资产来实现1%的消费者通胀目标的宽松政策承诺.

美元兑日圆JPY=升0.3%,报81.54日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3134 1.3120 +0.11 +1.46 1.2945

美元/日圆 JPY= 81.59 81.28 +0.38 +6.04 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 106.63 106.11 +0.49 +7.10 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9151 0.9157 -0.07 -2.40 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6051 1.6020 +0.19 +3.32 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9953 0.9910 +0.43 -2.35 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0333 1.0356 -0.22 +1.06 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2018 1.2012 +0.05 -1.04 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8189 0.8241 -0.63 -1.68 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8139 0.8158 -0.23 +4.56 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7415 5.7538 -0.21 -3.93 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5495 7.5383 +0.15 -2.43 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7263 6.7396 -0.20 -2.34 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8511 8.8842 -0.37 -0.70 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红/母红;审校 母红/李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]