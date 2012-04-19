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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月19日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 59.00 -0.13 -0.22 2837707

搜狐 (SOHU.O) 50.96 +0.13 +0.26 373670

网易 (NTES.O) 58.71 -0.98 -1.64 786753

百度 (BIDU.O) 144.74 -3.18 -2.15 4021081

亚信科技 ASIA.O 11.50 -0.06 -0.52 287863

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.25 -0.03 -0.20 1696039

联电 (UMC.N) 2.48 +0.00 +0.00 650704

日月光 (ASX.N) 4.95 +0.00 +0.00 128272

矽品精密 (SPIL.O) 5.84 -0.04 -0.60 908394

和信超媒体 (GIGM.O) 1.22 +0.00 +0.00 41768

友达 (AUO.N) 4.78 +0.05 +1.06 185505

中华电信 (CHT.N) 29.65 -0.33 -1.10 87365

台湾国际航电 (GRMN.O) 44.81 -0.36 -0.80 417780

香港

中国移动 (CHL.N) 55.24 +0.22 +0.40 295154

中国联通 (CHU.N) 17.37 +0.37 +2.18 405902

中国电信 (CHA.N) 54.02 +0.39 +0.73 41801

中芯国际 (SMI.N) 2.48 -0.05 -1.98 22205

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.65 -0.04 -1.08 1834

(完)

--整理 蔡美珍

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