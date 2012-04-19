《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月19日

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 59.00 -0.13 -0.22 2837707
搜狐 (SOHU.O) 50.96 +0.13 +0.26 373670
网易 (NTES.O) 58.71 -0.98 -1.64 786753
百度 (BIDU.O) 144.74 -3.18 -2.15 4021081
亚信科技 ASIA.O 11.50 -0.06 -0.52 287863
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.25 -0.03 -0.20 1696039
联电 (UMC.N) 2.48 +0.00 +0.00 650704
日月光 (ASX.N) 4.95 +0.00 +0.00 128272
矽品精密 (SPIL.O) 5.84 -0.04 -0.60 908394
和信超媒体 (GIGM.O) 1.22 +0.00 +0.00 41768
友达 (AUO.N) 4.78 +0.05 +1.06 185505
中华电信 (CHT.N) 29.65 -0.33 -1.10 87365
台湾国际航电 (GRMN.O) 44.81 -0.36 -0.80 417780
香港
中国移动 (CHL.N) 55.24 +0.22 +0.40 295154
中国联通 (CHU.N) 17.37 +0.37 +2.18 405902
中国电信 (CHA.N) 54.02 +0.39 +0.73 41801
中芯国际 (SMI.N) 2.48 -0.05 -1.98 22205
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.65 -0.04 -1.08 1834
(完)
--整理 蔡美珍
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