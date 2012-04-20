更正:《综述》美国上周初请失业金人数仅小幅下滑,暗示就业成长放缓

(更正:译文有误,内文第一段改为"上周初请失业金人数仅小幅下滑",非"上周初请失业金人数首次出现仅仅小幅下滑的情况")

* 上周初请失业金人数减少2,000人,降幅小于预期

* 4月大西洋中部制造业活动放缓

* 3月成屋销售减少2.6%

* 数据疲弱系因温和天气的提振效应消失

路透华盛顿4月19日电---美国上周初请失业金人数仅小幅下滑,暗示就业市场继3月表现令人失望之后,4月也不会有多大改善.

周四公布的其他数据显示,4月大西洋地区中部制造业活动大幅放缓,而3月成屋销售则连续第二个月下滑.

经济分析师将一连串疲弱数据视为修正现象,因先前异常温暖的冬季气候提振了经济活动,而且他们也不认为经济会重演2011年的困境,当时经济在上半年大幅放缓.

"第一季经济因暖冬而获益颇大.并没有经济复苏面临严重危机的迫切威胁,"Moody's Analytics的资深分析师Ryan Sweet表示.

"我们将会看到经济略微放缓,但我认为经济不会像去年那样骤然减速."

美国劳工部称,经季节调整后一周初请失业金人数下滑2,000人,至38.6万人.之前一周的数据被上修,较初值增加8,000人.

一周初请失业金人数四周均值升至两个半月高位.该指标被视为能更好地衡量就业市场趋势.

当日美国费城联邦储备银行亦公布,美国大西洋沿岸中部地区4月制造业活动指数降至8.5,3月为12.5.指数高于0代表该地区制造业处于扩张态势.

此地区的制造业订单与出货量较上月均有所下滑,但雇用更多人员.另外,未完成订单继3月下滑后有些许增加.

美国第一季经济环比年率料为成长2.5-3.0%,与第四季的3.0%相差不大.

欲浏览美国一周初请失业金人数图表,请点击(link.reuters.com/xud77s)

欲浏览美国成屋销售图表,请点击(link.reuters.com/haf77s)

**美联储有可能进一步宽松**

一些经济分析师悲观解读这项数据;美联储下周将召开政策会议.

预料该会议不会有重大政策宣布,但有些分析师表示,不能排除今年稍晚会有第三轮购债计画,或其他量化宽松举措,特别是如果就业市场情况明显趋弱的话.

"这有点暗示经济疲弱,"纽约法国巴黎银行分析师Bricklin Dwyer称.

"我们预计美联储会提供更多宽松措施,尽管要推出QE3的门槛很高.中期而言,从现在到6月,美联储可能会见到一些相当差的就业数据,这代表美联储距离达成使命更加遥远,"Dwyer说.

美国股市主要指数周四持平或略收低.公债价格上扬,美元指数几无变动.

失业金数据涵盖了进行4月非农就业调查的那一周.初请失业金四周均值在3月和4月调查期间仅小幅上扬,暗示劳动市场情况没有多大改变.

本月稍早公布的3月非农就业数据显示,3月非农就业岗位仅增加12万个,为10月以来最小增幅,之前三个月平均每月增加24.6万个.

房市讯号好坏不一,数据显示3月成屋销售年率减少2.6%至448万户.

但全美不动产协会(NAR)公布的这份报告显示,未出售房屋降至237万户,而部分地区的房仲甚至回报有短缺情形.

"这应该会加速这些地区待售房屋出清的速度,但今年仍会有许多止赎房屋流入市面,"纽约野村证券的资深分析师Ellen Zentner说.

3月成屋销售价格中值升至16.38万美元,较上年同期增加2.5%.当月供应量持平在6.3个月,暗示价格仍可能下滑.

房价已较2005年底的高点下滑约32%.(完)