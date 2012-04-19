《美股业绩焦点》微软会计年度第三季业绩优于市场预期,股价盘后上扬

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
* 会计年度第三季EPS为0.60美元,华尔街预估为0.57美元
* 营收成长6%,因服务器(伺服器)软件产品及Office应用程式需求强劲
* 股价盘后上涨
路透4月19日电---全球最大软件公司微软(MSFT.O)周四公布会计年度第三季获利优于市场预期,因电脑销售优于预期,提振该公司股价盘上扬2.5%.
该财报结果带动对微软的乐观情绪,微软今年稍晚将推出新款平板视窗(Windows)软件,且有望在今年假期购物旺季反攻苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)在行动市场的江山.
"财报优于我们的预期,"野村证券分析师Rick Sherlund表示."整体营收成长6%,且这是在新产品周期(约在10月开始)之前."
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。