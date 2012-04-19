《美股业绩焦点》微软会计年度第三季业绩优于市场预期,股价盘后上扬

* 会计年度第三季EPS为0.60美元,华尔街预估为0.57美元

* 营收成长6%,因服务器(伺服器)软件产品及Office应用程式需求强劲

* 股价盘后上涨

路透4月19日电---全球最大软件公司微软(MSFT.O)周四公布会计年度第三季获利优于市场预期,因电脑销售优于预期,提振该公司股价盘上扬2.5%.

该财报结果带动对微软的乐观情绪,微软今年稍晚将推出新款平板视窗(Windows)软件,且有望在今年假期购物旺季反攻苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)在行动市场的江山.

"财报优于我们的预期,"野村证券分析师Rick Sherlund表示."整体营收成长6%,且这是在新产品周期(约在10月开始)之前."