〔货币市场〕美国国库券收益率下滑,因有大量国库券将到期

路透纽约4月19日电---美国国库券收益率(殖利率)周四下滑,因有大量国库券将到期,这刺激短线投资人在公开市场抢进剩余供给.

周四至6月初到期的国库券收益率在尾盘下跌0.3-2.2个基点.

分析师表示,美国财政部周四将赎回的国库券总额料达480亿美元.

由于手中现金增加而国库券供给减少,投资人寻求将更多资金投入附买回协议及联邦基金.分析师及交易商表示,这协助带动这些短天期利率下滑.

不过国库券供给下滑程度因美国联邦储备理事会(FED,美联储)4,000亿美元卖短买长(扭转操作,twist operation)计画而减弱.卖短买长计画为美联储出手短天期公债持仓,并买进中长天期券种,藉以压制长期利率.

"国库券供给下滑的程度并没有潜在规模那么大,甚至供给仍受到扭转操作及例行的标售所支撑."纽约Cantor Fitzgerald附买回销售及交易主管Tom Sapio表示.

这意味着国库券及附买回收益率可能会再跌个几个基点,特别是在接近季末的时候,但Sapio指出,利率进一步下滑走势"应不会像近几年来某些时候出现的极端状况".

美国财政部周四表示,下周一将标售300亿美元三个月期国库券US3MTWI=TWEB及280亿美元六个月期国库券US6MTWI=TWEB,与本周稍早标售金额一致.

3月时,美国财政部开始在年度个人所得税缴纳期间减少每周发行的国库券数额.

当时财政部的每周标售中,三个月期国库券标售金额为330亿美元,六个月期国库券标售金额为310亿.

隔夜附买回利率USONRP=与国库券利率同步走低.中间利率下滑至约0.13%,低于周三尾盘的0.17%.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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