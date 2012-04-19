版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 06:45 BJT

《日本重要政经日程》--4月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月20日(五)

-- - 内阁会议后财务大臣安住淳召开记者会

-- - 缅甸总统Thein Sein访问日本

-- - 3月铜线与铜缆产出数据

0530 - 电气事业联合会会长八木诚召开月度记者会

0630 - 四国电力(9507.T)社长千叶昭召开记者会

企业面

0100 - 奥林巴斯(Olympus)(7733.T)召开临时股东会以决定新管理层

0430 - JFE 5404.T年度财报

0500 - 3月粗钢产出

0600 - 奥林巴斯前任执行长Michael Woodford在临时股东会后召开记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐