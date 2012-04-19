《日本重要政经日程》--4月20日

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
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4月20日(五)
-- - 内阁会议后财务大臣安住淳召开记者会
-- - 缅甸总统Thein Sein访问日本
-- - 3月铜线与铜缆产出数据
0530 - 电气事业联合会会长八木诚召开月度记者会
0630 - 四国电力(9507.T)社长千叶昭召开记者会
企业面
0100 - 奥林巴斯(Olympus)(7733.T)召开临时股东会以决定新管理层
0430 - JFE 5404.T年度财报
0500 - 3月粗钢产出
0600 - 奥林巴斯前任执行长Michael Woodford在临时股东会后召开记者会
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
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路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。