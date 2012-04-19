全球外汇市场4月20日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,会后由财务大臣安住淳举行记者会

0130 - 澳洲第一季进出口物价

-- - 瑞典央行理事会议

-- - 2012年世界投资论坛

0600 - 德国3月生产者物价指数(PPI)

0800 - 德国4月Ifo企业景气判断指数

0830 - 英国3月零售销售

1200 - 20国集团(G20)财长和央行总裁会议

1200 - 美国住房和城市发展部长杜诺文发表演讲.

1230 - 欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林发表演讲.

1300 - 世界银行研讨会"社会安全网的兴起(非洲)"

1415 - IMF亚太部门主管Anoop Singh就IMF亚太经济展望举行新闻简布会.

1430 - 美国ECRI一周领先指标

1500 - 世界银行论坛"女性授权及声音的新境界:全球观点"

1500 - IMF西半球部门主管Nicolas Eyzaguirre就IMF拉美与加勒比地区的经济展望与挑战举行新闻简布会

1530 - IMF小组讨论会议.讨论欧元区危机国家.

1600 - 爱尔兰央行副总裁Stefan Gerlach发表演讲.

1600 - 世银论坛"就业及国际劳工组织危机的政策回应"

1600 - 世银新闻发布会

1615 - G20部长合照

1800 - 世银论坛"2012各高级水平会议的公共卫生及用水"

1810 - G20主席国墨西哥举行记者会

1830 - 世银论坛"气候联结:当地气候与全球改变"

1845 - IMF总裁拉加德出席"全球经济艰困之路"研讨会并发表演说.

2015 - 世银论坛"创造机会,创造就业,与CEO的一场对话"

2100 - 印度财政部长慕克吉在彼得森国际经济研究所发表演讲,题为"印度与世界:短期和中期前景"

2100 - 世银论坛"有弹性的对话"

2245 - 欧洲央行执委亚斯穆森参加国际战略研究中心的研讨会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]