《综述》金砖国家要求IMF给予更大话语权,作为增资先决条件

* 加拿大提议削弱欧洲在IMF理事会的投票权

路透华盛顿4月19日电---国际货币基金组织(IMF)争取扩大资金规模以处理欧债危机的努力,周四遭遇挫折,因巴西要求以提高新兴国家在IMF的话语权,作为额外出资的先决条件.