《综述》金砖国家要求IMF给予更大话语权,作为增资先决条件

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
* 拉加德预期周末将达成扩大IMF资金规模协议
* 协议进程遭遇挫折,因金砖国家要求更多话语权
* 巴西称金砖国家希望IMF在扩大资金前先行改革
* 加拿大提议削弱欧洲在IMF理事会的投票权
路透华盛顿4月19日电---国际货币基金组织(IMF)争取扩大资金规模以处理欧债危机的努力,周四遭遇挫折,因巴西要求以提高新兴国家在IMF的话语权,作为额外出资的先决条件.
巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)与其他金砖国家俄罗斯、印度、中国及南非会谈后,提出上述条件.
"我们尚未准备好决定金额,因为相关国家尚未达成先决条件--它们是否将遵守改革进程,"他表示.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。