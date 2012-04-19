版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 20日 星期五 07:22 BJT

《综述》金砖国家要求IMF给予更大话语权,作为增资先决条件

* 拉加德预期周末将达成扩大IMF资金规模协议

* 协议进程遭遇挫折,因金砖国家要求更多话语权

* 巴西称金砖国家希望IMF在扩大资金前先行改革

* 加拿大提议削弱欧洲在IMF理事会的投票权

路透华盛顿4月19日电---国际货币基金组织(IMF)争取扩大资金规模以处理欧债危机的努力,周四遭遇挫折,因巴西要求以提高新兴国家在IMF的话语权,作为额外出资的先决条件.

巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)与其他金砖国家俄罗斯、印度、中国及南非会谈后,提出上述条件.

"我们尚未准备好决定金额,因为相关国家尚未达成先决条件--它们是否将遵守改革进程,"他表示.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐