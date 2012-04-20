〔离岸人民币〕汇控伦敦上市点心债获44亿元认购,三年期息率2.875%--IFR

路透4月20日电---据汤森路透旗下IFR报导,汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)在伦敦发行的点心债吸引到广泛关注，最终逾100位投资者给出了44亿元人民币（6.98亿美元）的认购额。

汇丰推出点心债的时机，正值伦敦金融城启动把“伦敦打造成为离岸人民币业务中心”的项目，该项目向中国政府传达了伦敦希望成为欧洲人民币中心的意愿。汇丰点心债发行的时机也无可挑剔，此时中共中央政治局常委李长春正在伦敦进行访问。

对于这次标志性的交易，汇丰可能也代价不菲。该伦敦上市的三年期点心债获得投资者强劲买需，发行规模定在20亿元人民币，并把最终收益率压低至参考区间3.00%-3.25%的下档。汇丰给出的最初投资协议上称是一笔指标规模的融资。

如事前预期，欧洲投资者认购了60%的债券，香港投资者占20%，新加坡投资者占15%，中东投资者占2%，其他亚洲投资者占2%，美国投资者占1%。若以投资者类型划分，私人银行的认购量独占鳌头，认购量了46%的债券，基金经理占37%，银行占13%，其他投资者占4%。

发行价为99.644，票面利率为2.875%，相当于收益率为3%。该债券为在伦敦推出的首笔点心债。若经货币掉期，该债券的融资成本较美元债券融资高出35个基点。不过汇丰银行似乎没有进一步压价的空间，因为投资者都知道，国开行和四大国有银行等评级较高的中资银行的三年期点心债利率为2.9%-3.0%。因此如果要吸引投资者的兴趣，汇丰必须支付那么高的价格。

汇丰担任该交易的独家簿记管理人。

债券料将获得穆迪和标普Aa2和AA–的评级，与穆迪／标普／惠誉给汇丰银行Aa2／AA-／AA的评级一致(完)

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