〔美股业绩〕易安信(EMC)第一季获利优于预期,但财测冲击股价

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透4月19日电---全球最大的企业数据储存设备制造商--易安信(EMC)EMC.N公布的财测令投资人感到失望,打击股价挫跌约4%,尽管该公司表示可能会超越目标,并公布了优于预期的季度获利.
易安信周四表示,将会达到甚至超越2012年目标:营收220亿美元、非公认会计原则(GAAP)每股盈余(EPS)为1.70美元,自由现金流量49亿美元.
此外,易安信表示该公司可能能达成2014年合并营收超过280亿美元的目标,相当于2010-2014年复合年成长率至少为13%.
易安信第一季净利为5.868亿美元,或每股获利0.27美元.扣除一次性项目后,该公司每股获利为0.37美元,略高于分析师平均预估的0.36美元.
该公司执行长Joe Tucci表示,预期全球今年资讯科技支出成长幅度将在3-4%间,但预期欧洲不会成长.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。