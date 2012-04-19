〔美股业绩〕易安信(EMC)第一季获利优于预期,但财测冲击股价

路透4月19日电---全球最大的企业数据储存设备制造商--易安信(EMC)EMC.N公布的财测令投资人感到失望,打击股价挫跌约4%,尽管该公司表示可能会超越目标,并公布了优于预期的季度获利.

易安信周四表示,将会达到甚至超越2012年目标:营收220亿美元、非公认会计原则(GAAP)每股盈余(EPS)为1.70美元,自由现金流量49亿美元.

此外,易安信表示该公司可能能达成2014年合并营收超过280亿美元的目标,相当于2010-2014年复合年成长率至少为13%.

易安信第一季净利为5.868亿美元,或每股获利0.27美元.扣除一次性项目后,该公司每股获利为0.37美元,略高于分析师平均预估的0.36美元.

该公司执行长Joe Tucci表示,预期全球今年资讯科技支出成长幅度将在3-4%间,但预期欧洲不会成长.(完)