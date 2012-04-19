《美债周五展望》公债价格上扬,数据表现支持宽松货币政策

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约4月19日电---美国公债周四受疲软经济数据提振,一周初请失业金数据、区域制造业和成屋销售数据,巩固了未来数月或数年将持续宽松货币政策的观点,利好美国公债.

近来公布的美国数据表明,美国经济至多是温和成长,令美国公债收益率(殖利率)承压,指标10年期公债收益率跌回2%下方.

周四公布的一系列数据显示美国上周初请失业金人数高于预期、4月大西洋沿岸中部地区制造业乏善可陈,以及3月成屋销售下跌.

"今天美国的数据大多令人失望,冬季的上升势头到4月明显正丧失动能,"Action Economics首席分析师Michael Englund说.

法国、西班牙公债标售、即将到来的法国大选、以及世界银行和国际货币基金组织(IMF)的周末会议等一系列欧元区焦点带来的不确定性,巩固了美国公债的避险魅力.

"公债市场现在明显十分关注欧洲方面的消息,"Hartford Investment Management资深副总裁兼资产组合经理人John Hendricks说.

隔夜时段中,备受关注的法西两国公债标售,扶助了美国公债和德国公债等避险资产.

"隔夜时段的法西两国标售提振德国公债,美国公债也获得同样的避险需求,"Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons说.

标债后10年期西班牙公债收益率走升,暗示投资者仍担心该国长期财政可持续性.

指标10年期美国公债US10YT=RR上扬4/32,收益率从周三尾盘的1.98%跌至1.96%.

Hendricks称,如果本周末IMF会议传出的消息,支持缓解欧洲二线国家压力的观点,可能伤及对美国公债的需求,收益率可能会回升.

"利率环境十分动荡,重要新闻层出不穷,"他说.

IMF总裁拉加德周四表示,预期将得到资金来帮助IMF令各国免遭欧元区债务危机波及.

IMF希望得到至少4,000亿美元新资金,这样能倍增应对欧元区债务危机以及防止影响波及其它国家的能力.迄今为止,IMF已从欧洲和日本手中筹集了3,200亿美元资金.[ID:nST0514557]

"经济面的信息并非一直利好;今天的数据很好的证明了这一点,"Bank of the West副总裁Paul Montaquila说.该银行掌管的资产规模约为100亿美元."经济走势踉跄,有进有退,令买气进入债市."

还有不到一周,美国联邦公开市场委员会(FOMC)就要举行政策会议,Montaquila指出美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的观点是,美国经济仍未走出金融危机的影响.

他说,债市投资者似乎同意这一点.

"今天结束时,公债市场挠挠头说,'没错,贝南克是对的.收益率没有理由上涨.'" (完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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