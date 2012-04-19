〔国际油市〕美国原油价格上扬,受美元疲弱及伊朗消息所拉抬

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透新加坡4月20日电---美国原油价格周五升向每桶103美元,市场持续担忧伊朗石油出口中断且美元走贬,抵消沙特阿拉伯额外供油及美国经济数据疲软的效应.
2310GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)5月原油期货CLc1上涨0.29美元,成为每桶102.56美元,上日则跌0.40美元.
多名业内消息人士周四指出,沙特阿拉伯正向部分客户额外提供原油,或因该国炼厂进行维修而导致有更多原油可供出口之故.
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。