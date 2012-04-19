〔国际油市〕美国原油价格上扬,受美元疲弱及伊朗消息所拉抬

路透新加坡4月20日电---美国原油价格周五升向每桶103美元,市场持续担忧伊朗石油出口中断且美元走贬,抵消沙特阿拉伯额外供油及美国经济数据疲软的效应.

2310GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)5月原油期货CLc1上涨0.29美元,成为每桶102.56美元,上日则跌0.40美元.

多名业内消息人士周四指出,沙特阿拉伯正向部分客户额外提供原油,或因该国炼厂进行维修而导致有更多原油可供出口之故.