《台湾报摘》--经济日报4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
* 头版头条:
--金像电(2368.TW)大陆常熟一厂昨日发生大火,火势延烧16小时,复工时程难料,全球笔记型电脑(NB)用印刷电路板(PCB)供应量缩减逾15%,恐导致产业链断链危机,为NB业营运回温添变数.
* 其他:
--劳委会主委王如玄昨日表示,调涨明年基本工资势在必行,涨幅"绝对会超过物价上涨幅度",且不排除纳入今年油、电双涨后物价涨幅,预估调整后上看2万台币,140万名劳工可望受惠,但中小企业营运将受冲击.
--银行杀价竞争风潮再起,惊动中央银行及金管会高层,决定提跨部会联系会议研拟解决方案,包括加强金检银行是否落实定价政策、找银行高层"喝咖啡",甚至祭出"拒发定存单"遏止歪风.
--市调机构NPD DisplaySearch副总裁谢勤益昨日表示,面板景气第二季吃紧,第三季缺货,价格小幅度上扬,订单能见度已到11月,预估面板厂第三季净利率将由负转正,有望转亏为盈,提前为台湾面板双虎友达(2409.TW)、奇美电(3481.TW)下周业绩说明会报喜.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3