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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 08:06 BJT

《台湾报摘》--经济日报4月20日

* 头版头条:

--金像电(2368.TW)大陆常熟一厂昨日发生大火,火势延烧16小时,复工时程难料,全球笔记型电脑(NB)用印刷电路板(PCB)供应量缩减逾15%,恐导致产业链断链危机,为NB业营运回温添变数.

* 其他:

--劳委会主委王如玄昨日表示,调涨明年基本工资势在必行,涨幅"绝对会超过物价上涨幅度",且不排除纳入今年油、电双涨后物价涨幅,预估调整后上看2万台币,140万名劳工可望受惠,但中小企业营运将受冲击.

--银行杀价竞争风潮再起,惊动中央银行及金管会高层,决定提跨部会联系会议研拟解决方案,包括加强金检银行是否落实定价政策、找银行高层"喝咖啡",甚至祭出"拒发定存单"遏止歪风.

--市调机构NPD DisplaySearch副总裁谢勤益昨日表示,面板景气第二季吃紧,第三季缺货,价格小幅度上扬,订单能见度已到11月,预估面板厂第三季净利率将由负转正,有望转亏为盈,提前为台湾面板双虎友达(2409.TW)、奇美电(3481.TW)下周业绩说明会报喜.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯

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