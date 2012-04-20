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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 08:34 BJT

〔台湾财政〕行政院初审通过证所税课征方案,仅微调长期投资优惠门槛--报载

路透台北4月20日电---台湾主要媒体周五报导,行政院昨日通过"证券及期货交易所得税"课征方案,仅调整财政部提出版本中,长期持有的优惠门槛自五年缩短为三年.全案预计下周四送行政院会通过.

依据行政院审查通过的条文,投资人持有股票达三年以上(财政部提出版本为五年),出售获利可以折半计税.

工商时报称,审议过程中,金管会与财政部攻防激烈.金管会副主委吴当杰认为财政部既然要课期货交易所得税,应先拿掉期交税,否则影响台湾期货市场成交量,并表达券商公会立场,担心明年课税交易量萎缩恐更为恶化,造成台湾资本市场重大危机.

　

　报导也引述行政院高层说法称,目前没有正式法条化版本出炉,行政院版本送进立法院有助朝野各方尽速提出版本,能否在立法院本会期过关,行政院审慎看待.

财政部是在上周决议,将课征2013年的证券及期货交易所得税.个人部分将修正所得税法,采分离课税、合并申报方式课征,只要交易股票或期货及选择权获利超过300万台币以上者,都需要申报,税率为20%.法人部分则拟维持以最低税负制课征,门槛由200万台币下调为50万,税率由10%上调为12%.[ID:nST0511491](完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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