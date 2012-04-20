〔台湾财政〕行政院初审通过证所税课征方案,仅微调长期投资优惠门槛--报载

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透台北4月20日电---台湾主要媒体周五报导,行政院昨日通过"证券及期货交易所得税"课征方案,仅调整财政部提出版本中,长期持有的优惠门槛自五年缩短为三年.全案预计下周四送行政院会通过.
依据行政院审查通过的条文,投资人持有股票达三年以上(财政部提出版本为五年),出售获利可以折半计税.
工商时报称,审议过程中,金管会与财政部攻防激烈.金管会副主委吴当杰认为财政部既然要课期货交易所得税,应先拿掉期交税,否则影响台湾期货市场成交量,并表达券商公会立场,担心明年课税交易量萎缩恐更为恶化,造成台湾资本市场重大危机.
报导也引述行政院高层说法称,目前没有正式法条化版本出炉,行政院版本送进立法院有助朝野各方尽速提出版本,能否在立法院本会期过关,行政院审慎看待.
财政部是在上周决议,将课征2013年的证券及期货交易所得税.个人部分将修正所得税法,采分离课税、合并申报方式课征,只要交易股票或期货及选择权获利超过300万台币以上者,都需要申报,税率为20%.法人部分则拟维持以最低税负制课征,门槛由200万台币下调为50万,税率由10%上调为12%.[ID:nST0511491](完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3