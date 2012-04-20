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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 08:13 BJT

〔韩国股市〕开盘下跌,受美股颓势拖累

路透首尔4月20日电---韩国股市周五开低,此前美股连两日下跌,因就业数据不佳且企业获利疲弱. 0001 GMT时,综合股价指数.KS11跌0.71%至1,985.71点. (完) --编译 龚芳;审校 张涛 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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