版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 08:18 BJT

〔日本股市〕开盘下滑,欧债疑虑削弱风险胃纳

路透东京4月20日电---日本股市周五开盘下滑,因西班牙标债结果未能化解欧债危机重现的疑虑,且美国就业数据令人失望. 日经指数.N225跌0.2%至9,577.05点,东证股价指数.TOPX跌0.03%至813.88点.(完) 参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN] --编译 龚芳;审校 张涛 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐