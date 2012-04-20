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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 08:35 BJT

《台湾报摘》--工商时报4月20日

* 头版头条:

--行政院昨日召开证所税专案审查会议,金管会在会中力陈证所税与证交税应一并考量,由于台湾证交税率已相对其他国家高,若课证所税,应同时减征证交税,惟未能翻案成功.行政院最快下周四(26日)院会通过后,送交立法院审议.

* 其他:

--油电双涨、万物皆涨,台湾百货龙头业者明显感受消费紧缩.太平洋SOGO百货总经理李光荣昨日表示,"这波消费无感将比金融海啸还严重".

--行政院长陈冲昨日在行政院会一口气点名八大部会要落实全面监控物价,包括指示财政部新增或延长机动调降关税、营业税及期限.财长刘忆如则强调,机动降税的效益必须显现,也应有后续追踪监控,未来财部会要求厂商申请机动降税前,应先提出成本结构分析.

--南山人寿从美国寿险在台子公司转为台湾本土寿险公司,财务长许妙静昨日表示,今年将伺机大幅加码台股及不动产,参与国内资本市场发展;依同业平均台股投资比重8-10%来看,南山人寿约有460-780亿台币可投入台股.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯

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