《台湾报摘》--工商时报4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
* 头版头条:
--行政院昨日召开证所税专案审查会议,金管会在会中力陈证所税与证交税应一并考量,由于台湾证交税率已相对其他国家高,若课证所税,应同时减征证交税,惟未能翻案成功.行政院最快下周四(26日)院会通过后,送交立法院审议.
* 其他:
--油电双涨、万物皆涨,台湾百货龙头业者明显感受消费紧缩.太平洋SOGO百货总经理李光荣昨日表示,"这波消费无感将比金融海啸还严重".
--行政院长陈冲昨日在行政院会一口气点名八大部会要落实全面监控物价,包括指示财政部新增或延长机动调降关税、营业税及期限.财长刘忆如则强调,机动降税的效益必须显现,也应有后续追踪监控,未来财部会要求厂商申请机动降税前,应先提出成本结构分析.
--南山人寿从美国寿险在台子公司转为台湾本土寿险公司,财务长许妙静昨日表示,今年将伺机大幅加码台股及不动产,参与国内资本市场发展;依同业平均台股投资比重8-10%来看,南山人寿约有460-780亿台币可投入台股.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3