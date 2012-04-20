《台湾重要政经日程》--4月20日-12月31日

==================今日重要政经消息====================== 4/20(五) --09:30 经济部产业节能辅导说明会. --10:30 4月份经济部促进投资扩大招商推动会议. --16:00 经济部公布3月外销订单,2月较去年同期成长17.6%. --17:45 陆委会副主委张显耀赴南台湾观光产业联盟演讲"两岸发展及陆客来台新政方针". ==================近期重要政经消息====================== 4/23(一) --16:00 经济部公布3月工业生产,2月工业生产较上年同期成长8.40%. --16:00 主计处公布3月季调失业率,2月经季节调整后失业率为4.15%. 4/24(二) --12:30 央行标售20年期101/2R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割. *--16:00 宏达电( 2498.TW )第二季展望说明会. 4/25(三) *--13:45 联电( 2303.TW )第一季业绩及第二季展望说明会. --16:10 央行公布3月M2货币总计数,2月货币总计数M2年增率为4.92%. 4/26(四) *--13:30 台积电( 2330.TW )第一季业绩及第二季展望说明会. *--13:40 友达( 2409.TW )第一季业绩及第二季展望说明会. 4/30(一) --12:30 央行标售30年期101/4R增额发行公债,金额350亿台币,5月4日交割. --12:30 央行标售182天期"财101-2期"国库券,金额250亿台币,5月2日交割. --16:30 主计处公布第一季国内生产总值(GDP),上季年增1.89%. 5/1(二) --金融市场因劳动节休市一天 5/4(五) --16:00 央行公布至4月底的外汇存底,3月末为3,938.71亿美元. 5/7(一) --16:00 主计处公布4月消费者物价指数(CPI),3月较去年同期成长1.21%. --16:00 财政部公布4月进出口金额,3月出口金额较上年同期衰退3.2%,进口则是衰退5.8%. 5/21(一) --12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割. --16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元. 6/21(四) --12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割. 6/22(五) --12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 詹静宜; 审校 董永年/林高丽