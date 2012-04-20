《台湾重要政经日程》--4月20日-12月31日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
==================今日重要政经消息====================== 4/20(五) --09:30 经济部产业节能辅导说明会. --10:30 4月份经济部促进投资扩大招商推动会议. --16:00 经济部公布3月外销订单,2月较去年同期成长17.6%. --17:45 陆委会副主委张显耀赴南台湾观光产业联盟演讲"两岸发展及陆客来台新政方针". ==================近期重要政经消息====================== 4/23(一) --16:00 经济部公布3月工业生产,2月工业生产较上年同期成长8.40%. --16:00 主计处公布3月季调失业率,2月经季节调整后失业率为4.15%. 4/24(二) --12:30 央行标售20年期101/2R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割. *--16:00 宏达电(2498.TW)第二季展望说明会. 4/25(三) *--13:45 联电(2303.TW)第一季业绩及第二季展望说明会. --16:10 央行公布3月M2货币总计数,2月货币总计数M2年增率为4.92%. 4/26(四) *--13:30 台积电(2330.TW)第一季业绩及第二季展望说明会. *--13:40 友达(2409.TW)第一季业绩及第二季展望说明会. 4/30(一) --12:30 央行标售30年期101/4R增额发行公债,金额350亿台币,5月4日交割. --12:30 央行标售182天期"财101-2期"国库券,金额250亿台币,5月2日交割. --16:30 主计处公布第一季国内生产总值(GDP),上季年增1.89%. 5/1(二) --金融市场因劳动节休市一天 5/4(五) --16:00 央行公布至4月底的外汇存底,3月末为3,938.71亿美元. 5/7(一) --16:00 主计处公布4月消费者物价指数(CPI),3月较去年同期成长1.21%. --16:00 财政部公布4月进出口金额,3月出口金额较上年同期衰退3.2%,进口则是衰退5.8%. 5/21(一) --12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割. --16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元. 6/21(四) --12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割. 6/22(五) --12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 詹静宜; 审校 董永年/林高丽
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3