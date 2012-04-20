〔企业并购〕Human Genome Sciences回绝葛兰素史克26亿美元收购提议

标题新闻：意大利2月制造业企业信心升至106.3创逾两年最高，但消费者信心两月连跌
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路透伦敦4月19日电---Human Genome SciencesHGSI.O回绝了长期合作伙伴葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)主动提出的约26亿美元收购提案,这是近来刮起并购风潮的制药业界的最新一役.
Human Genome Sciences是美国发展基因制药的先驱,目前与葛兰素史克合作销售一种狼疮药物.该公司周四表示,葛兰素史克4月11日信函中提出的每股13美元收购价并未反映公司的内含价值.
该公司已经聘请高盛及瑞士信贷协助评估各个战略选项,其中也包括出售可能.葛兰素史克已经获邀参与此一过程.
Human Genome Sciences于20年前成立,目标为分离基因并确认各基因的功能,以用于新药开发.过去这些年来该公司起伏甚大,因对该公司药品的期望时而兴起时而消退.
与Human Genome Sciences周三收盘价7.17美元相较,葛兰素史克的出价溢价幅度达81%,但与其一年前30美元的股价相差甚远;Human Genome Sciences周四股价收盘飙涨97.6%,显示投资人希望能够拉高出价.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
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