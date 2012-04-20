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市场报道 | 2012年 4月 20日 星期五 09:05 BJT

〔美股业绩〕黑石第一季净利成长36.5%,因收费管理资产规模创纪录

路透纽约4月19日电---美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)公布第一季获利增加,因对其不动产和信贷基金的需求带来更高的管理费收入.

黑石公布净利成长36.5%至5,830万美元.

该公司表示,经济净收入(将投资组合市值变动纳入考量的获利能力指标)降至4.323亿美元,上年同期为5.71亿美元.

可分配盈余为1.621亿美元,低于上年同期的2.019亿美元.

截至3月底该公司所管理的总资产较上年同期成长27%,达到1,900亿美元,收费管理资产规模则增加26%,至创纪录的1,560亿美元.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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