〔美股业绩〕黑石第一季净利成长36.5%,因收费管理资产规模创纪录

标题新闻：意大利2月制造业企业信心升至106.3创逾两年最高，但消费者信心两月连跌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透纽约4月19日电---美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)公布第一季获利增加,因对其不动产和信贷基金的需求带来更高的管理费收入.
黑石公布净利成长36.5%至5,830万美元.
该公司表示,经济净收入(将投资组合市值变动纳入考量的获利能力指标)降至4.323亿美元,上年同期为5.71亿美元.
可分配盈余为1.621亿美元,低于上年同期的2.019亿美元.
截至3月底该公司所管理的总资产较上年同期成长27%,达到1,900亿美元,收费管理资产规模则增加26%,至创纪录的1,560亿美元.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。