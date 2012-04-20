《新兴市场重要经济事件预告》--4月20日-4月27日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月20日(五)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议(至4月22日).
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至4月22日).
东京--日本和湄公三角洲五国(越南、老挝、柬埔寨、泰国及缅甸)召开峰会(至4月21日)
华盛顿--在2012年IMF和世界银行春季会议上,美国财政部长盖特纳主持转轨中的阿拉伯国家区域伙伴关系部长级会议(1800).
华盛顿--20国集团(G20)代表及部长级会议(最后一日).
墨西哥巴亚尔塔港--G20贸易部长会议(最后一日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就全球经济发表讲话(1230).
华盛顿--IMF中东及中亚部门主管Masood Ahmed就IMF中东和中亚地区经济展望举行新闻简会(1300).
华盛顿--IMF亚洲和太平洋部门主管Anoop Singh就IMF亚太地区经济展望举行新闻简会(1415).
华盛顿--IMF西半球部门主管Nicolas Eyzaguirre主持新闻简会,主题为IMF拉丁美洲和加勒比地区:展望和挑战(1500).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、墨西哥央行总裁卡斯腾斯、前美国白宫经济顾问委员会主席罗默、印度央行总裁苏巴拉奥及瑞典财政部长柏格(Anders Borg)参加研讨会,主题为"全球经济艰难之路"(1845)
华盛顿--印度财政部长慕克吉在彼得森国际经济研究所发表演讲,题为"印度与世界:短期和中期前景"(2100).
华盛顿--土耳其共和国负责经济财政事务的副总理Ali Babacan在大西洋理事会(Atlantic Council)发表演讲,题为"土耳其对20国集团(G20)和全球金融的看法"(2100).
多哈--2012年世界投资论坛(至4月23日).
4月21日(六)
华盛顿--国际货币与金融委员会(IMFC)全体会议(1200).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德主持新闻发布会(1730).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议(第二日).
华盛顿--非洲国家财长举行新闻简会(1500).
华盛顿---印度央行总裁苏巴拉奥出席国际货币与金融委员会(IMFC)全体会议
华盛顿---印度央行副总裁Subir Gokarn参加摩根大通投资者研讨会(0900)
多哈--联合国贸易和发展会议第13次会议(UNCTAD XIII)(至4月26日).
4月22日(日)
华盛顿--24国政府间集团(G24)/金融包容性联盟(AFI)决策者举行金融包容性的圆桌会议(1700).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议(最后一日).
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(最后一日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在非洲顾问小组(ACG)会议后举行新闻简会.
4月23日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
布鲁塞尔--匈牙利总理Victor Orban出席有关匈牙利和欧盟经济复苏的政策简会(1230).
4月24日(二)
日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.
华沙--波兰央行举行货币政策会议(料无利率决议宣布)
布达佩斯---匈牙利央行宣布利率决议(1200),央行总裁Andras Simo主持记者会(1300)
4月25日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/经济合作暨发展组织(OECD)/世界银行债券论坛(至4月26日).
哥本哈根--欧盟预算小组会议(至4月27日).
伦敦--清洁能源部长级会议(至4月27日).
温得和克--纳米比亚央行宣布货币政策决定.
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)乌拉圭会议(至4月27日).
4月26日(四)
旧金山--美国财政部长盖特纳在2012年美中战略与经济对话发表有关美国和全球经济的演讲(2000).
基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.
华沙--波兰央行发表4月议息会议记录(1200).
4月27日(五)
韩国京畿道--经济合作暨发展组织(OECD)韩国国家都市政策检讨会议,OECD秘书长葛利亚将出席.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公报最终版.
墨西哥市--墨西哥央行宣布利率决议(1400)
哥本哈根--欧盟预算集团会议(最后一日)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
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路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3