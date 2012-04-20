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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 09:20 BJT

〔台湾股市〕开盘下滑,受光电及半导体类股跌势拖累

路透台北4月20日电---台湾股市周五开低0.28%,尾随区域股市跌势,光电.TOPI及半导体类股.TSII分别挫跌1.08%及0.87%,拖累大盘走势.

电脑类股.TCPI亦下滑0.56%.一家当地媒体报导,金像电(2368.TW)大陆常熟一厂昨日发生大火,全球笔记型电脑(NB)用印刷电路板(PCB)供应量缩减逾15%,恐导致产业链中断危机.

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