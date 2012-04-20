〔路透调查〕日本经济本年度料温和成长2%,央行料进一步宽松政策

* 美国经济强健,且日圆强势略为减弱,将协助支撑成长

* 分析师预期衰退的机率为20%,为调查最低水准

* 欧元区债务问题和能源成本升高可能带来风险

记者 Kaori Kaneko 编译 王冠中

路透东京4月19日电---周四公布的路透调查显示,日本经济本会计年度料温和成长2%,受到美国经济逐步复苏和日圆涨势有所消退所支撑.

震灾重建的努力以及海外对日本商品需求复苏的迹象,均促成更为光明的前景.

但日本央行仍将承受进一步宽松货币政策的压力,且部分分析师表示,虽已在2月意外祭出刺激举措以协助经济摆脱长期通缩,日本央行今年还会有进一步的宽松行动.

分析师上修对工厂产出的预估,因全球经济改善,且有迹象显示欧元区债务危机可能正趋于稳定.

整体而言,预估显示日本在本会计年度的成长前景更为笃定,因最高和最低预估的差距为2011年2月以来最窄.

分析师表示,日本未来12个月内再次陷入衰退的机率为20%,和上次调查预期相同,且为2011年10月路透调查开始询问此问题以来的最低水准.

"日本央行(在2月)宽松政策后,我们下修了日圆汇率预估.预计这会协助出口,因此对经济成长会有帮助,"瑞士信贷首席经济分析师白川浩道说.

路透在4月11-18日调查27位分析师的预估显示,日本2012/13年度经济料成长2.0%,略高于3月调查时预期的成长1.9%.

分析师预估,日本2013/14年度经济成长率为1.5%,和上次调查结果相同.

**下档风险**

分析师亦警告称,整体经济放缓或油价进一步扬升,可能损及日本企业获利.

"中国国内生产总值(GDP)较预期疲弱,且现在要确认除美国外的海外经济正在触底尚为时过早,"三菱UFJ摩根士丹利证券的资深固定收益策略师Shuji Tonouchi说.

Tonouchi指出,电价上扬可能压缩企业获利,进而抑制企业资本支出.

分析师上修通胀预估,预期本年度核心消费者物价下滑0.1%,下年度则料上涨0.1%,因能源成本升高.上次调查预估分别为下滑0.2%和持平.

但这些数据仍远低于日本央行设定的1.0%通胀率目标,分析师预期央行今年会采行更多的宽松举措,协助打击长年通缩情况.

"尽管经济表现不算差,但温和成长主要是重建需求所带动,而非能够自我维持成长.经济仍旧脆弱,"Japan Research Institute的资深分析师Hideki Matsumura说.

"而且还有日圆再次升值的可能性.因此日本央行还有进一步宽松政策的空间."

调查预估2011/12年度经济萎缩0.2%,工业生产下滑1.8%,核心消费者物价指数(CPI)料下滑0.1%.官方数据尚未公布.(完)