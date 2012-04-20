版本:
中国
债券 | 2012年 4月 20日 星期五 10:22 BJT

〔路透调查〕意大利今年经济料不会复苏,赤字目标料无法达成

路透罗马4月19日电---周四公布的路透调查显示,意大利经济衰退将会延续至明年第二季,导致政府近期甫修正的财政赤字目标无法达成.

调查结果显示,意大利经济未来仍是艰困的一年.意大利总理蒙堤去年通过严峻的撙节举措以避免发生希腊式违约,其后续效应正冲击经济表现.

"由于严格撙节举措带来无情打击、银行信贷缺乏,以及失业升高,衰退情况将持续到明年,"IHS Global Insight的Raj Badiani表示.

过去一周对20位左右分析师进行调查,其预估意大利经济今年将萎缩1.5%,明年陷入停滞.这比1月调查时来得恶化,当时预估今年萎缩1.2%,明年将扩张0.2%.

另一份对28位分析师的调查显示,即使意大利面临长期衰退,其需要国际纾困的可能性只有13%.

根据路透调查,失业将攀升,因经济成长蹒跚.该调查预估今年每季的国内生产总值(GDP)均将下滑,只有明年第二季会出现成长.

在预算赤字方面,最新调查预估今年赤字相当于GDP的比重为2.2%,明年则为0.8%.

调查显示,今年债务占GDP之比将升至122.1%,但明年料降至120.9%.政府则认为今明年分别为123.4%和121.5%.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐