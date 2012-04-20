〔路透调查〕意大利今年经济料不会复苏,赤字目标料无法达成

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透罗马4月19日电---周四公布的路透调查显示,意大利经济衰退将会延续至明年第二季,导致政府近期甫修正的财政赤字目标无法达成.
调查结果显示,意大利经济未来仍是艰困的一年.意大利总理蒙堤去年通过严峻的撙节举措以避免发生希腊式违约,其后续效应正冲击经济表现.
"由于严格撙节举措带来无情打击、银行信贷缺乏,以及失业升高,衰退情况将持续到明年,"IHS Global Insight的Raj Badiani表示.
过去一周对20位左右分析师进行调查,其预估意大利经济今年将萎缩1.5%,明年陷入停滞.这比1月调查时来得恶化,当时预估今年萎缩1.2%,明年将扩张0.2%.
另一份对28位分析师的调查显示,即使意大利面临长期衰退,其需要国际纾困的可能性只有13%.
根据路透调查,失业将攀升,因经济成长蹒跚.该调查预估今年每季的国内生产总值(GDP)均将下滑,只有明年第二季会出现成长.
在预算赤字方面,最新调查预估今年赤字相当于GDP的比重为2.2%,明年则为0.8%.
调查显示,今年债务占GDP之比将升至122.1%,但明年料降至120.9%.政府则认为今明年分别为123.4%和121.5%.(完)
--编译 戴素萍;审校 艾茂林
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
齐普拉斯对希腊议员表示，与债权人的关系已经翻过去一页，放款国已经接受希腊的撙节措施应当停止。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)