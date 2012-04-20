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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 09:57 BJT

《外汇动态》韩国进口商推升美元兑韩元,关注当局是否干预

0137GMT--美元兑韩元KRW=KFTC上涨,此前美国公布经济数据疲弱,且有来自韩国进口商的买盘.

美元兑韩元上涨0.2%,至1,140.9.不过银行间投机客不愿追高,尤其是在1,140上方,因顾忌韩国当局的干预性美元卖盘.

交易员说,出口商的潜在卖单亦料限制美元兑韩元上行.交易商称,韩国当局周四疑似在1,140上方出脱美元.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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