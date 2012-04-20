《台湾政经焦点》失去低廉能源保护伞的企业创造蓝海刻不容缓

* 低能源价格时代告终

* 产业受创成定局,微利时代转型不易

* 台电中油民营化困难重重,旷日废时

记者 林妙容

路透台北4月20日电---台湾政府决定不再提供低廉能源保护伞后,习于成本控制价格厮杀的台湾企业主高调表达不满情绪的背后更多的是忧患意识的抬头.找到自己的蓝海策略更显刻不容缓.

台湾长期以低廉能源价格补贴产业及民生,成为亚洲区最低价的能源区之一.但近来政府大幅拉抬能源供应价格,在能源价格再无回头路的情况下,如何更有效使用能源,创造自身的独特利基强化竞争力,才能免于没入油电双涨的巨浪中.

"低能源价格时代已经过去,这是国际趋势,也是台湾社会必须面对的现实...台湾产业界也必须调整生产结构."经济部长施颜祥说.

尽管民间的反弹声浪大,台湾大学国家发展研究所教授周治邦说,台湾以纳税人补贴工业用能源的现况确实应该改变,除了符合公平外,也能促进能源的使用效率.而企业是价格的接受者,能做的事,恐怕就是在平常该做的事情上更加强.

"台湾的能源价格太便宜了...长期补贴下来,就觉得现状是对的."周治邦说.

台湾钢铁业龙头--中钢(2002.TW)总经理宋志育说,在确定油电将双涨后,该公司已启动一系列的节能减碳计划,包括重新安排制程,增加使用离峰用电时间;使用智慧电网监控用电状况;提高马达与照明设备效率等.

但对中钢来说,高级钢品的持续研发与市场拓展,仍是保证企业获利的不二法门.

即使在这波大涨后,台湾油价在亚洲仍仅高于马来西亚,而远低于主要竞争国韩国、日本等.工业用电在调整前为全亚洲最便宜,调涨后则高于南韩、马来西亚、泰国三国,为亚洲第四便宜.

但不同于马来西亚因自产石油而行政策补贴,2010年台湾进口能源依存度高达99.3%.

经济部于4月初开始实施油价调涨方案,各项油品零售价调升7-12%不等.而后上周再公布电价调涨方案,住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%,自5月15日起实施.

**产业受创报表见真章***

油电双涨既成事实,企业不得不严肃面对.

台湾传统产业大多属低毛利行业,部分纺织及鞋类工厂早已外移至海外;但同属高耗能的电子业也面临冲击,尤其是对已亏损连连的面板及DRAM产业不啻雪上加霜.

群益证券一传统产业分析师预估,由于台湾产业成功拓展高附加价值产品的企业少之又少,加以终端薪资上涨缓慢,在价格转嫁不易的情况下,这波油电双涨平均将令企业净利大砍3-4个百分点.

他并指出,整体成本增加以后,对低毛利的公司来说压力很大,而台湾毛利在5-6%的公司比比皆是,这时候转嫁能力成为关键.然而转型并不容易.

"结论就是成本增加、毛利减少、市场竞争力降低."该分析师说.

华邦电子(2344.TW)董事长焦佑钧直言,以电价涨三成计算,华邦成本一年将上扬2亿到2.5亿台币.而唯一的办法就是节约用电,创造更高附加价值.

"但这需要时间,势必影响今年获利."他说.

富邦投顾研究部也认为,在国际竞争里,水电低价的成本优势,造就有些产业较有竞争优势,可是当现在电价成本提升后,国际竞争地位就稍微受到压抑.

该部门指出,油电双涨后厂商的利润一定会被压缩,短期是不利因素.但长期来说,可以持续生存的企业,将可分食原有的市场大饼,汰弱留强,对具竞争力的厂商未必是坏事.

虽然影响全面,但个别产业受到的冲击仍有些许不同.以产业别来看,钢铁使用电炉炼钢及纺织业等高用电产业影响最大.

但像台塑集团拥有的炼油一贯厂,以及水泥、造纸等在生产过程有蒸馏加热生成制程的企业,因拥有汽电共生厂,不但在用电上自给自足,还有一些余电卖给台电,受到的影响较小.

台湾水泥(1101.TW)董事长辜成允也指出,电价一次涨三成对台泥影响很大,现在必须想办法把每生产一吨水泥的耗电能够下降.第二就是在其他成本上面努力吸收.而市场如果可以接受,也会考虑把它反应到市场上.

**台电中油民营化旷日废时**

台湾瞬间将百物齐涨的罕见强硬作风,令民间已意识到能源价格回头太难.但对于百分之百国营的台湾电力公司及台湾中油[CHIP.UL],外界出现民营化以改善经营绩效的声浪.唯多数学者与分析师均认为此举旷日废时,且困难重重.

经济部年年均编列预算准备将中油及台电释股民营化,以解决两公司经营绩效不彰的沈痾,却年年未能执行.

不愿具名的业内人士直指,外界称两公司的工会强势难以处理,是中油及台电民营化的最大障碍.然而官员及立法委员恐怕也不希望两公司顺利民营化,令政府能掌控的国营事业版图大幅缩减.

"我认为真正不想让台电中油民营化的是政府,不是工会."这位业内高层说.

他指出,在政府运作的过程中,国营事业常提供一些利益输送的保护伞,也是官员酬庸或转任的功能性管道,使得执政的政府及立委对将国营事业全面私有化并不热中.

在外界指摘中油亏损之际,中油董事长朱少华也称中油最大的危机就是国营,民营化是必走之路,而立法院应取消民营化需工会同意的决议,政府应负起责任直接决定.[ID:nST0514241]

台大的周治邦则认为,相对台电属于独占事业,不管是否民营化均缺乏竞争,其经营绩效难以藉由私有化显现.但中油因有台塑集团做为市场的竞争者,尽管在私有化过程中,面临员工退休金支付等高额的支出,过度期油价恐将走高,待顺利过度化,将藉由市场机制逐渐显现效益.

不过台湾国营事业民营化的过程中不乏失败案例.台湾劳工阵线即指出,过去中石化(1314.TW)及中华工程民营化的结果就是财团化,员工权益未被有效保障,形同贱卖,对部分国营事业员工来说,是负面范例.但后续成功的案例如中钢、台船(2208.TW)及中华电信(2412.TW)等则提供了一些信心.

不管成功与否,一般预估中油及台电的民营化将花上五至10年甚至以上的时间,待其做出绩效而提供合理的能源价格,短期将是不切实际的想望.

而等到中油、台电民营化的那一天,企业付出的能源成本已无法回头.属于被动的能源价格接受者的企业,只有"做平常该做的事",找出企业真正独特的利基,才能成为真正的赢家.(完)