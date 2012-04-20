(重发)〔背景资料〕台湾与亚洲邻近国家电费比较表

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
(重发以修改文中链接的USN)
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路透台北4月20日电---台湾经济部将自5月15日起开始三年多来首次调涨电价,能源区依国际能源总署(IEA)统计指出,本次电价调整后,台湾住宅及工业用电排名均为亚洲邻近国家第四低.
以下为依IEA统计的2010年资料做比较,韩国为2011年资料,台湾为依新电价方案做比较,单位:台币/度.
国别地区 住宅用电 工业用电
马来西亚 2.5762 2.3701
大陆上海 2.8837 2.6487
南韩 2.8862 2.8174
台湾 3.0773 2.8988
泰国 3.1545 3.2023
大陆深圳 3.1781 3.7763
香港 4.1421 3.8303
新加坡 5.2500 3.8960
菲律宾 6.1095 4.3273
日本 7.3409 4.8729
台湾产业中,电费占生产成本比率变化:
产业 电费调涨前 电费调涨后 增加幅度百分点
非金属矿物制品业 4.93% 6.07% 1.14
石油及煤制品业 3.47% 4.28% 0.81
纺织业 3.40% 4.20% 0.80
电子业 1.93% 2.38% 0.45
液晶面板制造业 1.92% 2.37% 0.45
太阳能产业 1.42% 1.75% 0.33
注:资料来源:经济部 (完)
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--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
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