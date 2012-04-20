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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 14:07 BJT

(重发)〔背景资料〕台湾与亚洲邻近国家电费比较表

(重发以修改文中链接的USN)

(本文可参看《专题新闻快速浏览》--台湾油电双涨,政府企业全面备战,请点选[ID:nST0515667])

路透台北4月20日电---台湾经济部将自5月15日起开始三年多来首次调涨电价,能源区依国际能源总署(IEA)统计指出,本次电价调整后,台湾住宅及工业用电排名均为亚洲邻近国家第四低.

以下为依IEA统计的2010年资料做比较,韩国为2011年资料,台湾为依新电价方案做比较,单位:台币/度.

国别地区 住宅用电 工业用电

马来西亚 2.5762 2.3701

大陆上海 2.8837 2.6487

南韩 2.8862 2.8174

台湾 3.0773 2.8988

泰国 3.1545 3.2023

大陆深圳 3.1781 3.7763

香港 4.1421 3.8303

新加坡 5.2500 3.8960

菲律宾 6.1095 4.3273

日本 7.3409 4.8729

台湾产业中,电费占生产成本比率变化:

产业 电费调涨前 电费调涨后 增加幅度百分点

非金属矿物制品业 4.93% 6.07% 1.14

石油及煤制品业 3.47% 4.28% 0.81

纺织业 3.40% 4.20% 0.80

电子业 1.93% 2.38% 0.45

液晶面板制造业 1.92% 2.37% 0.45

太阳能产业 1.42% 1.75% 0.33

注:资料来源:经济部 (完)

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--记者 张雅菁;审校 杨淑祯

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