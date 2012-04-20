〔台湾央行〕官员称房贷新增余额未见大增,部分银行出措施控管房贷风险

路透台北4月20日电---一位不愿具名的央行官员周四稍晚表示,根据4月上半月全体银行的新增房贷拨款余额看来,并无大幅增加的情况,甚至比3月下半月的增幅还少.迄今为止央行并未再推出进一步的房贷管控措施,不过部分银行已有动作控管房贷风险.

台湾央行副总裁严宗大周四表示,央行密切关注物价走势,在公开市场操作上,金融机构的超额准备至3月已降至相对低的水位,而金融业隔夜拆款利率也逐渐提高.在房价方面,央行一直都在关注房地市场的发展,而不是只是现在.[ID:nST0514981]

"(央行的)规定都没改,但银行的动作可能审慎一点,"前述不具名官员表示.他也进一步说明,银行可能对房贷个案的审核严格一点,例如贷放的成数较低,或是个案监价偏低.银行将考虑每个个案情况的不同,借款人的能力、信用去调整贷放成数.

他进一步表示,房价涨幅若过高、不合理,即可能引发泡沫化现象,可以房价/所得比等数据去衡量房价是否过高,受到炒作.而在过程中若金融监管机构实施管制措施,可进一步避免房价泡沫化的发生.

以目前情况而言,前述官员认为,在中央银行实施"选择性性用管制"之后,大台北地区的房价近期并未再急涨,只不过部分豪宅的个案还是有大幅涨升的情况.

"这些年至少房价有hold住,"他表示.

本地媒体周五报导,国内房贷银行龙头土地银行昨天指出,因应这波房市风险提高,率先即日起发布新措施,针对还款能力较差的客户,将提高房贷条件,包括贷款成数降0.5成,利率提高半码(0.125个百分点),并取消宽限期,以加强管控信品质.

台湾央行在2010年6月底推出"对金融机构办理特定地区购屋贷款业务规定",针对台北市、新北市的10个地区(板桥,三重,中和,永和,新庄,新店,土城,芦洲,树林及汐止)的新承作购屋贷款最高贷款成数不得超过监价的七成.

当年12月时,央行进一步管控房市,将新北市的特定地区(三峡,林口和淡水)纳入,并且将第二户以上购屋贷款成数由七成降为六成.并限制土建融资的拨贷进度.(完)