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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 10:10 BJT

〔金属期市〕铜价持稳在8,000美元之上,投资人态度审慎

路透上海4月20日电---伦敦期铜周五交投于略高8,000美元,徘徊在上交易日收盘水准,投资人等候更多重要的交投线索.

周四法国和西班牙标债成功,缓解部分欧债危机疑虑,但美国疲弱就业数据抵销该乐观消息.

0123GMT,LME三个月期铜CMCU3小跌0.2%,报每吨8,036美元,该期约周四收跌1美元,但本周有望上涨0.6%.

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