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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 10:56 BJT

《外汇动态》美元/泰铢上涨,受到泰国企业对日圆/泰铢需求的提振

0223GMT--交易员说,泰国企业对日圆兑泰铢JPYTHB=R的需求推升了美元兑泰铢THB=D3,此外,本地投资人买进美元.

他们说,与定盘有关的需求也支撑美元兑泰铢.泰国进口商逢低买进日圆,交易商预计此类需求料将更多.日圆持续疲软,因投资人预期日本央行料有更多宽松举措.

日圆兑泰铢小涨至37.812,美元兑泰铢上涨0.4%,报30.93,后势料续涨,可能会升至31.06.不过交易商称,要涨到该处水平可能不容易,因为发现交易员持有美元多头部位.

美元兑泰铢从1-2月跌势的50%费波纳奇回档技术、以及日线图上一目均衡云区顶部也大约位于31.06的水平.(完)

--编译 李婷仪;审校 王丽鑫

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