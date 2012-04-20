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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 12:20 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,国库券交割令各家机构资金分配不均

路透台北4月20日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平,受到300亿台币国库券交割影响,加上超额准备负数部位大,对市场产生不小压力,各家机构资金分配较为不均,缺钱者要花点时间才能调度.

资金调度人士表示,随着月底例行性资金需求高峰与债券交割等紧缩因素陆续发酵,下周市况恐更加紧张,尤其不少交割债券为寿险业喜爱的投资标的,预料寿险将走钱并自投信端赎回基金,届时可能令RP利率微幅上调1-2个基点,仍需密切注意其他短率走势.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.

交易商统计,下周大型紧缩因子如下:周一有五年、七年期台电公司债及新光金(2888.TW)转换公司债发行,金额分别为45亿、43亿及50亿台币;周二有台电十年期公司债发行,金额为72亿;周五则有101/2R期公债交割,金额为400亿.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

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