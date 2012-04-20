〔台湾债市〕RP利率持平,国库券交割令各家机构资金分配不均

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透台北4月20日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平,受到300亿台币国库券交割影响,加上超额准备负数部位大,对市场产生不小压力,各家机构资金分配较为不均,缺钱者要花点时间才能调度.
资金调度人士表示,随着月底例行性资金需求高峰与债券交割等紧缩因素陆续发酵,下周市况恐更加紧张,尤其不少交割债券为寿险业喜爱的投资标的,预料寿险将走钱并自投信端赎回基金,届时可能令RP利率微幅上调1-2个基点,仍需密切注意其他短率走势.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.
交易商统计,下周大型紧缩因子如下:周一有五年、七年期台电公司债及新光金(2888.TW)转换公司债发行,金额分别为45亿、43亿及50亿台币;周二有台电十年期公司债发行,金额为72亿;周五则有101/2R期公债交割,金额为400亿.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3