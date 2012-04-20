更正:〔东京汇市〕日圆料在日本央行下周会议前持续承压,澳元小幅走低

(更正:因译文有误,内文倒数第二段改为"万一G20认定IMF融资能力已经足够",非"万一IMF在G20会议争取到足够增资")

* 日本央行总裁重申,寻求推行有力的宽松政策

* 欧元持稳,海外市场波动剧烈

* 商品货币回落

* 关注G20会议的IMF增资磋商

路透东京4月20日电---日圆兑美元周五亚洲盘中在10日低点附近徘徊,料将持续面临压力,因预期日本央行下周将进一步放宽政策,然而其未来前景尚不明朗.

美元兑日圆JPY=报81.63日圆,此前一度触及一周半高位81.74.这让4月10日高位81.87成为关注焦点.欧元兑日圆EURJPY=R上涨并高见107.35日圆,明显远离周一低点约104.63.

日本央行总裁白川方明称,该央行将继续推行强有力的货币宽松政策,直至1%的通胀目标有望达到.该表述增强了日本央行可能进一步放宽本已超宽松货币政策的预期.[ID:nSB1500060]

国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之表示,日本央行应该进一步放宽货币政策以支撑仍然脆弱的经济,因其还有采取非常规举措的空间[ID:nSB1500530].此番表述给日本央行增添了更多压力.

"我们预计日本央行会在4月27日会议上将资产购买计划的规模至少扩大5万亿(兆)日圆,而且将传达明显偏向购买风险资产的立场,"Jefferie的日本股票策略师Naomi Fink表示.

但交易员们称,市场已完全消化了日本央行将放松政策的影响,因此央行可能需要祭出更多举措,才能对市场产生巨大的影响.

"为了将市场进一步推高,扩大逾5万亿(兆)日圆资产购买规模,特别是风险资产,以及采取温和的立场表明将推出进一步措施,或者将上述几点部分或全部结合起来用是有必要的,"Fink称.

美元并受进口商买盘支撑,交易员指出81.50日圆下方有强劲买需.

**其他因素**

尽管一些交易员承认日本央行的宽松倾向有助削弱日圆,但他们指出这并非今年以来日圆大幅贬值6%的主要因素.

他们表示,今年稍早欧元区形势暂趋平静,令冒险意愿上扬,从而使日圆全线走软.2011年日本经常账盈余触及15年低位,今年1月录得创纪录贸易赤字,以及核事故之后矿物燃料进口大增,所有这些都令日圆承压.

"即便日本央行采取一些强有力的措施,我认为市场人士首先会纷纷对美元锁定获利,在这之后才会开始思考央行举动的真正含义,"一主要日资银行的资深现货交易商称.

他指出日本央行的放宽举措规模相对较小,并认为美国近期数据疲弱,已将关注点转至美国联邦储备理事会(美联储,FED)的温和政策.

美国上周初请失业金人数仅小幅下滑.4月大西洋地区中部制造业活动大幅放缓,而3月成屋销售则连续第二个月下滑.[ID:nST0515041]

他说,"(美联储放宽政策的)可能性仍有所浮现,这令很多市场人士没有更积极的买入美元并卖出日圆."

**盘中走势波动**

欧元兑美元EUR=摆脱隔夜震荡走势.西班牙成功标债后,欧元兑美元一度触及1.3166美元的高点,但法国评级或遭调降的传言打压汇价下跌,随后传言遭否认.

欧元兑美元基本持平于1.3143,仍位于1.3000-1.3200的交投区间内.

澳元仍维持跌势,因美国经济数据令人失望且企业业绩表现不佳,打压风险偏好.

澳元兑美元AUD=D4回落至1.0318美元,连续第二日下跌,不过仍持守于本周区间1.0305-1.0418,市场尚未找到足够动力让其突破目前的区间.

"现在G20正在华盛顿开会,许多注意力转至国际货币基金组织(IMF)可以筹得多少额外资金,来帮助提振欧洲纾困基金,"DailyFX分析师Christopher Vecchio说.

"万一G20认定IMF融资能力已经足够...我认为未来数日,欧洲及商品货币兑日圆和美元料将下跌."

IMF争取扩大资金规模以处理欧债危机的努力,周四遭遇挫折,因巴西要求以提高新兴国家在IMF的话语权,作为额外出资的先决条件.[ID:nST0515161]

纽约 当日 今年来 2011年

0346GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3140 1.3134 +0.05 +1.51 1.2945

美元/日圆 JPY= 81.55 81.59 -0.05 +5.99 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 107.16 107.22 -0.06 +7.62 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9144 0.9151 -0.08 -2.47 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6053 1.6051 +0.01 +3.33 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9945 0.9953 -0.08 -2.43 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0327 1.0333 -0.06 +1.00 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8133 0.8139 -0.07 +4.48 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 84.220 84.340 -0.14 +7.10 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.320 66.440 -0.18 +10.85 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 130.91 131.03 -0.09 +9.52 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2693 1.2685 +0.06 -3.30 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 张明钧/兰秀娟/石冠兰/王翔琼/张荻/王冠中/高琦

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