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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 15:40 BJT

〔台湾个股〕中钢6月内销盘价持平,因需求前景不明

路透台北4月20日电---台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)周五宣布,考量全球经济不稳,台湾近期油电价格双涨影响内需,决定将6月内销盘价持平.

中钢新闻稿指出,受欧债影响,全球整体经济情势仍不明朗.美国经济看来虽稳健复苏,中国经济成长放缓,但政策面稳中趋松,硬着陆风险大为降低.不过中东情势不稳,加上台湾因油电价格双涨恐影响内需,长期需求的展望不明,钢铁用户购料心态保守.

由于市场需求面支撑力道尚待强化,中钢决定6月各类钢品内销价格均维持平盘.中钢于2月开出4-5月内销盘价,也以经济前景未明为由,小涨1.11%.(完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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