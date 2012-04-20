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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 12:52 BJT

《企业看点》--4月20日财务活动报导摘要

路透班加罗尔4月20日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 德国媒体Manager Magazin引述公司消息报导称,慕尼黑再保(MUVGn.DE)旗下部门Ergo料进行大规模重组,削减成本并可能裁员.[ID:nL6E8FJ81O]

* 南华早报周五报导,有更多中国房地产开发商申请破产.中国实施抑制房价的措施两年多之后,小型房地产公司已出现破产效应.[ID:nL3E8FK294](完)

--编译 李婷仪;审校 艾茂林

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