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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 12:55 BJT

〔日股业绩〕JFE控股年度获利大降68%,未提出财测

路透东京4月20日电---全球第五大钢铁业者JFE控股(5411.T)公布年度获利大降68%,因日圆走强压缩出口利润,且产品价格不振.

该公司周五发布声明稿指出,在3月31日止的年度中,税前及未计入特殊项目前的经常获利为529.8亿日圆(6.50亿美元),上年同期为1,658.1亿美元.

获利表现优于汤森路透I/B/E/S调查13位分析师平均预估的415.2亿日圆.

JEF控股并未提出2013年底的获利预估.

由于中国需求放缓,亚洲钢铁业者正与需求下滑搏斗,在此同时中国持续供过于求导致产品价格下滑.

2012年以来JEF控股股价已经上涨约10%,表现优于规模较大竞争对手新日本制铁(5401.T)的6%涨幅及韩国浦项钢铁(005490.KS)的下跌0.6%.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

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