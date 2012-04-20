〔日股业绩〕JFE控股年度获利大降68%,未提出财测

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透东京4月20日电---全球第五大钢铁业者JFE控股(5411.T)公布年度获利大降68%,因日圆走强压缩出口利润,且产品价格不振.
该公司周五发布声明稿指出,在3月31日止的年度中,税前及未计入特殊项目前的经常获利为529.8亿日圆(6.50亿美元),上年同期为1,658.1亿美元.
获利表现优于汤森路透I/B/E/S调查13位分析师平均预估的415.2亿日圆.
JEF控股并未提出2013年底的获利预估.
由于中国需求放缓,亚洲钢铁业者正与需求下滑搏斗,在此同时中国持续供过于求导致产品价格下滑.
2012年以来JEF控股股价已经上涨约10%,表现优于规模较大竞争对手新日本制铁(5401.T)的6%涨幅及韩国浦项钢铁(005490.KS)的下跌0.6%.(完)
--编译 张明钧;审校 孙茉莉
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3