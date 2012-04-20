《专题新闻快速浏览》--台湾油电双涨,政府企业全面备战****

欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容. --------------------------------------------------------------------------------- 在总统马英九"现在不痛,以后更痛"的最高指导原则下,台湾油电价格近期联袂大幅上扬, 蠢蠢欲动的物价,令政府展开控制CPI在2%以内的保卫战. 台湾央行除透过公开市场操作,将金融机构超额准备降至相对低水位外,也逐步拉抬金融业 隔夜拆款利率.不过多数分析师认为,此次一次性的油电涨价不致扩散造成普遍性的物价上涨, 引发通膨疑虑. 另外,政府不再提供低廉能源保护伞后,习于成本控制价格厮杀的企业面临加速转型压力, 创造自己的蓝海策略更显刻不容缓. ----------------------------------焦点/专访---------------------------------------- 《台湾经济焦点》油电双涨引发通膨效应有限,强势汇率利剑将先出鞘 [ID:nST0511419] 《台湾政经焦点》失去低廉能源保护伞的企业创造蓝海刻不容缓 [ID:nST0515415] 〔路透专访〕台湾中油将调涨天然气价,政府应直接决定民营化--董事长 [ID:nST0514241] 〔背景资料〕台湾与亚洲邻近国家电费比较表 [ID:nST0515417] ----------------------------------相关新闻--------------------------------------- 〔台湾央行〕密切关注物价走势,动用货币政策与否由理事会决定--副总裁 [ID:nST0514981] 〔台湾央行〕官员称房贷新增余额未见大增,部分银行出措施控管房贷风险 [ID:nST0515421] 〔台湾房地产〕央行总裁提醒房价蠢动,恐带动民生物价上扬--报载 [ID:nST0514527] 〔台湾经济〕电价调涨依法进行,未来五年电价仅会微调--经济部长 [ID:nST0514003] 〔台湾经济〕今年成长处低档,但油电双涨后CPI料上扬近2%--中经院 [ID:nST0513421] 〔台湾经济〕行政院长指将动用"双率"等压制通膨,央行持续小幅拉抬短率 [ID:nST0513291] 〔台湾经济〕经济部修正电价调涨对CPI涨幅影响为增0.46个百分点 [ID:nST0512005] 〔台湾经济〕经济部拍版电价调涨方案,估拉高CPI涨幅0.66个百分点 [ID:nST0511465] 〔台湾经济〕部分企业呼吁电价分次调涨以减少对营运成本的冲击 [ID:nST0451242] ------------------------------------专栏----------------------------------------- 《台湾债市专栏》油电价通膨尚未达货币紧缩临界点 [ID:nST0512159] 〔专栏节选〕股市不死,只是逐渐凋零--今周刊「老谢开讲」 [ID:nST0513957] -----------------------------------其它消息------------------------------------- *股市新闻.............................................................[STX-CMN] *债市新闻.............................................................[DBT-CMN] *汇市新闻.............................................................[FRX-CMN] *经济数据/宏观经济..........................................[ECI-CMN]/[MCE-CMN] ------------------------------------------------------------------------------- --整理 杨淑祯 如果您在读取查看上述报导时遇到 〃资料无法提供〃(Data not available)时, 欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616