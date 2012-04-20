〔台湾债市〕五年期101/1殖利率微幅收低,央行动作放缓令盘势重回整理

路透台北4月20日电---台湾五年期101/1殖利率周五连续第三天收低,但幅度不大.央行本周拉抬短率动作渐趋和缓,交易商暂时休兵观望,多方凭藉筹码优势些微胜出.下周交易商仍关注央行对资金紧缩动作,如果缺乏新意,料殖利率或僵滞于1.03-1.05%区间,等待下波消息面的发动.

交易商指出,央行本周来单日拉升委托隔夜拆款利率0.3基点,累计单周仅有1.5个基点,与上周五单日调升2.9基点的大动作不可同日而语.趁着央行动作缓和之际,台债筹码力量渐次发威,将殖利率连三天向下修正.不过空单也未认输,静待央行进一步表态.

"目前看起来口水盘(央行未有进一步实质动作)多一点...五年券在这里可能会休息一下."一本地证券商交易员说.

交易员认为,五年券短线在1.02-1.03%将有坚实底部,而上方1.05%近来也成锅盖,除非央行再度重复上周五单日大幅拉抬短率的手法,否则多空僵持的近况难以改变.

周末前盘面交易清淡,除五年热券外,唯一有零星成交的10年券101/5殖利率亦稳于当前水准,与五年券如出一彻.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -0.25 1.0370 1.0353-1.0409 331.0

10 101/5A01105=TWO -0.02 1.2775 1.2775-1.2835 5.0

在观察央行动作之余,交易商也关注下周二20年公债的标售,以观察投资盘对长券的想法.他们预估,央行拉抬短率或令寿险投标的利率稍稍往上抬升2-3基点,但无法改变资金满溢的现状,料标售结果不会离1.74%附近太远.

此外,在市场关注力聚焦央行动作之际,美欧债成为市场观察的次要因素,渐与台债表现脱勾.

"欧债现在是鸡肋."一票券商交易员说.

不过他们也表示,如果央行拉抬短率动作暂事停歇一段时间,欧美经济情势就会重返市场的主要观注名单.

美国公债周四受疲软经济数据提振,一周初请失业金数据、区域制造业和成屋销售数据巩固了未来数月或数年将持续宽松货币政策的观点,利好美国公债.指标10年期美国公债US10YT=RR上扬4/32,收益率从周三尾盘的1.98%跌至1.96%.

而标债后10年期西班牙公债收益率走升,暗示投资者仍担心该国长期财政可持续性.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2775

5 101/1 A01101=TWO 1.0370

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)