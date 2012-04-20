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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 15:06 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超16.25亿台币,由买转卖

路透台北4月20日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超16.25亿台币,由买转卖,上交易日为买超32.39亿.

三大法人今日合计卖超24.09亿台币,上交易日修正后为买超27.78亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

4/20 -16.25 -8.92 +1.08 -24.09

4/19 +32.39 -0.78 -3.84r +27.78r

4/18 -15.25 +4.25 -11.71r -22.72r

4/17 -52.54 -5.43 -9.80r -67.76r

4/16 -28.67 -1.68 -0.41r -30.77r

4/13 +29.09 +0.32 +8.53r +37.94r

4/12 -74.47 -2.02 +5.56r -70.93r

4/11 -54.47 +5.49 +6.85r -42.13r

4/10 -34.24 -6.92 -4.59r -45.74r

4/9 -74.02 -5.20 -0.49r -79.70r

4/6 -123.38 -5.42 +3.07r -125.73r

4/5 -22.55 +4.07 -8.40r -26.88r

4/3 +58.40 -3.43 -13.31r +41.66r

4/2 -23.20 -7.46 -5.43r -36.09r

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本月累计 -399.16 -33.12 -32.87 -465.15

月份 外资 自营商 投信 合计

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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