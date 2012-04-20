〔表格〕台股外资及陆资卖超16.25亿台币,由买转卖

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透台北4月20日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超16.25亿台币,由买转卖,上交易日为买超32.39亿.
三大法人今日合计卖超24.09亿台币,上交易日修正后为买超27.78亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
4/20 -16.25 -8.92 +1.08 -24.09
4/19 +32.39 -0.78 -3.84r +27.78r
4/18 -15.25 +4.25 -11.71r -22.72r
4/17 -52.54 -5.43 -9.80r -67.76r
4/16 -28.67 -1.68 -0.41r -30.77r
4/13 +29.09 +0.32 +8.53r +37.94r
4/12 -74.47 -2.02 +5.56r -70.93r
4/11 -54.47 +5.49 +6.85r -42.13r
4/10 -34.24 -6.92 -4.59r -45.74r
4/9 -74.02 -5.20 -0.49r -79.70r
4/6 -123.38 -5.42 +3.07r -125.73r
4/5 -22.55 +4.07 -8.40r -26.88r
4/3 +58.40 -3.43 -13.31r +41.66r
4/2 -23.20 -7.46 -5.43r -36.09r
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本月累计 -399.16 -33.12 -32.87 -465.15
月份 外资 自营商 投信 合计
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3