《即时观点2》台湾3月外销订单跌幅小于预期,第二季可能零成长

路透台北4月20日电---台湾经济部周五公布,3月外销订单较上年同期衰退1.58%,略优于市场预估的衰退2.7%.

经济部表示,3月外销订单中资讯与通信产品衰退6.39%,主因受新旧机种产品转换影响.预估4月外销订单金额将持续增加.

经济部并预估,第二季整体外销订单金额将较第一季明显成长.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年3月 2012年2月

外销订单 -1.58 +17.60

路透调查 -2.7 --

订单区域

中国大陆(含港) -2.50 +19.03

美国 +6.40 +21.01

欧洲 -9.26 +18.30

**市场评论**

ANZ澳盛银行高级经济分析师杨宇霆:

除去假期的因素,把3月与11月的外销订单金额相比,几乎所有的产品类别都是成长,意谓着台湾出口需求正趋于正常.

台北花旗银行首席经济学家郑贞茂:

在季节调整后,还是较上月小幅衰退,这有点令人意外,因为金额已经增加了那么多.

然而这串数字是转强的,也符合我们预期.经济是有可能已经在第一季触底,第二季正在走升,符合GDP的展望.不过,来自欧洲及中国的外销订单仍将偏疲弱.主要提振力将来自半导体订单.

兆丰金融集团分析师李志安:

3月外销订单金额年减幅度优于预期,主要是受到消费性产品需求带动;就地区别来看,美国第一季经济还不错,中国及欧洲接单则是符合预期,皆较上年同期衰退,中国是受到经济成长目标调降影响,欧洲则是受债务危机造成的紧缩效果以致影响消费.

目前预期下一季外销数据会缓和一些,因为美国数据已开始往下,中国数据也是个缓慢往下的格局,预期第二季会比较弱.预估全球景气在第一季不会落底,会拖到第二季,甚至会跨到第三季初,主要受到欧洲经济衰退的影响,或者是说财政紧缩情形还没结束.

大众银行分析师 陈森林:

3月外销订单较预估为佳,因为主要是由美国的需求拉动,判断可能是宏达电(2498.TW)新产品出货当地所致.仍担心中国与欧洲的表现,因中国的政策不明确,例如公共建设与地方融资平台仍紧俏,导致原物料需求疲弱.至于第二季外销订单金额虽然会明显高于第一季,但因比较基期偏高影响,预估外销订单的成长率是零.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市收盘时公布,台币兑美元TWD=TP收盘微升1.1分,报29.521.[TWD/CN]

--台股加权股价指数.TWII收盘跌1.52%至7,507.15点.[.TWCN]

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾3月出口金额较上年同期衰退3.2%,进口则衰退5.8%.

--主计处估计今年全年GDP年增率为3.85%,CPI年增率为1.46%.

--台湾央行在3月底的理监事会议连续三季将利率维持在1.875%不变,重贴现率停在近三年的高位.

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

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