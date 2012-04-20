〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收升,台股大跌但市场交投意愿低落

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透台北4月20日电---台币兑美元TWD=TP周五微幅收升1.1分,西班牙成功标债未抚平市场不安,加之美国经济数据不如预期,打压风险交易人气,台股随区域走势大跌逾百点,惟外资买卖皆见,汇价纹风不动,成交量萎缩宛若一滩死水.
汇银人士指出,下周将把焦点转至美国联邦公开理事会(FOMC)利率会议之上,尽管市场多预期利率不变,但近期美国数据好坏不一,经济成长似有放缓迹象,贝南克是否有推出进一步购债计画等宽松举措的暗示,成为左右国际美元后市的关键.
"不过股汇量缩,交投意愿异常低落,台币往哪边没方向."一位本地银行交易人士称.
交易商并表示,欧元区也是市场关注面向之一,因下周西班牙及义大利将陆续举行标债,静待不确定因素沉淀后,欧元可望走出新方向.
另外,台湾经济部公布,3月外销订单较上年同期衰退1.58%,略优于市场预估的衰退2.7%.[ID:nST0515687]交易员表示,虽然数据优于预期,但中国和欧洲等订单料偏弱,第二季数据恐怕不乐观,预料台币短线持续在29.5元上下整理.
台币兑美元周五收在29.521元,与前一周收盘价相去不远,仅微幅升值0.7分,或0.02%;累计今年以来台币约升值2.61%%,因年初热钱曾回流亚洲市场.
台湾股市.TWII周五收盘下挫1.52%,至7,507.15点;外资及陆资在台股卖超16.25亿台币,由买转卖,上交易日为买超32.39亿.[ID:nST0515685]
另外,多数新兴亚币本周料收跌,由泰铢THB=周五领跌,因美国经济数据令人失望,且对欧元区债务危机的担忧持续.[EMRG/SGCN]
环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]
----------------------------------------------------------------------------
16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.521 29.532 29.410-29.535 29.535 4.55 4.17
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.497 29.495 29.495-29.506 29.505 2.14 2.13
COSMOS1
----------------------------------------------------------------------------
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.025/-0.015
美元/台币六个月期 -0.175/-0.155 -0.185/-0.165
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3