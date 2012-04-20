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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 17:23 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收升,台股大跌但市场交投意愿低落

路透台北4月20日电---台币兑美元TWD=TP周五微幅收升1.1分,西班牙成功标债未抚平市场不安,加之美国经济数据不如预期,打压风险交易人气,台股随区域走势大跌逾百点,惟外资买卖皆见,汇价纹风不动,成交量萎缩宛若一滩死水.

汇银人士指出,下周将把焦点转至美国联邦公开理事会(FOMC)利率会议之上,尽管市场多预期利率不变,但近期美国数据好坏不一,经济成长似有放缓迹象,贝南克是否有推出进一步购债计画等宽松举措的暗示,成为左右国际美元后市的关键.

"不过股汇量缩,交投意愿异常低落,台币往哪边没方向."一位本地银行交易人士称.

交易商并表示,欧元区也是市场关注面向之一,因下周西班牙及义大利将陆续举行标债,静待不确定因素沉淀后,欧元可望走出新方向.

另外,台湾经济部公布,3月外销订单较上年同期衰退1.58%,略优于市场预估的衰退2.7%.[ID:nST0515687]交易员表示,虽然数据优于预期,但中国和欧洲等订单料偏弱,第二季数据恐怕不乐观,预料台币短线持续在29.5元上下整理.

台币兑美元周五收在29.521元,与前一周收盘价相去不远,仅微幅升值0.7分,或0.02%;累计今年以来台币约升值2.61%%,因年初热钱曾回流亚洲市场.

台湾股市.TWII周五收盘下挫1.52%,至7,507.15点;外资及陆资在台股卖超16.25亿台币,由买转卖,上交易日为买超32.39亿.[ID:nST0515685]

另外,多数新兴亚币本周料收跌,由泰铢THB=周五领跌,因美国经济数据令人失望,且对欧元区债务危机的担忧持续.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.521 29.532 29.410-29.535 29.535 4.55 4.17

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.497 29.495 29.495-29.506 29.505 2.14 2.13

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.025/-0.015

美元/台币六个月期 -0.175/-0.155 -0.185/-0.165

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--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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