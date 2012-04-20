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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 17:42 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减889.6亿台币

路透台北4月20日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减889.6亿台币,央行存单未到期余额为6兆8,734.5亿台币.上周存单发行量净增630亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

4月16日(一) 4,928.60 4,439.50 -489.10

4月17日(二) 2,548.00 2,797.50 +249.50

4月18日(三) 3,104.00 2,784.00 -320.00

4月19日(四) 470.50 724.50 +254.00

4月20日(五) 3,324.50 2,740.50 -584.00

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总 计 14,375.60 13,486.00 -889.60

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

4月16日(一) 340.00 109.50

4月17日(二) 218.00 110.00

4月18日(三) 207.00 98.00

4月19日(四) 124.00 46.00

4月20日(五) 206.00 98.00

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总 计 1,095.00 461.50 (完)

--记者 张雅菁; 审校 曾祥进

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