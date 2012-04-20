〔台湾货币市场〕短率微幅续升,国库券交割令市场偏紧(更新版)

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
(更新拆款及准备金数据)
* 央行调升委托代收利率0.3基点,累计本周升1.5基点
* 300亿台币国库券且积数缺口扩大,令拆借朝区间高档靠拢
* 下周料延续稳中带紧格局
记者 张雅菁
路透台北4月20日电---台湾银行间短期利率周五微幅续升,反映央行再调升代收隔夜资金之余,国库券交割以及持续放大的累计积数缺口,均令市场较显偏紧.不过,区间利率高档并未突破,预期下周进入月底,可能延续此稳中带紧的格局.
市场人士并指出,由于各家银行不喜在周末前留下大的积数缺口,保守紧张的气氛亦令拆借不易,并迫使部份银行必须求助于利率较高的公股银行,但紧俏程度还不足以顶高利率成交区间.
"今天更不好拆,外商的钱有少一点,因为国库券交割,之前有钱的,今天就说没有了."一公股银行人士称.
对于下周市况,虽然进入月底例行资金需求高峰,但央行存单到期逾1兆台币,因此,除非央行强硬大力冲销,否则资金水位应该是延续此稳中带紧的格局.然而,短率走向另需视央行拉升代收隔夜资金利率的步调.目前距离0.60%的市场警戒区,还有12基点的空间.
央行今日调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.480%,本周累计升1.5基点.自3月26日以来累计已调升8.8基点.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.495%,上日在0.493%;区间在0.375-0.700%,上日在0.373-0.700%.
一周(2-7天)拆款区间在0.485-0.730%,上日区间在0.480-0.730%.
今日有300亿台币91天期国库券交割,昨标售的决标贴现率为0.8%,符合市场预期的0.75-0.80%,投标倍数为2.43倍.[ID:nST0514877]
**短票成交利率持稳**
短票方面,票券商人士指出,银行间资金分配不均,但还是不乏有余钱买票的银行,且龙头台湾银行开启买票窗口,因此出票顺畅.至于下周,则是要观察周四及周五接近周末前的情况,或可能偏紧让短票利率朝区间高档靠拢.
今日银行间30天短票主要成交利率持稳在0.84-0.85%,大型公营银行的成交利率较高可达0.86%.
央行今日共发行2,740.5亿台币存单,相较存单到期金额3,324.5亿,存单发行余额减少584亿.[TW/MMTCN]累计本周央行存单发行余额净减889.6亿台币.
累计下周存单到期金额为1兆(万亿)250.5亿台币,分别为周一3,424亿,周二2,054.5亿,周三1,041亿,周四2,515亿以及周五1,216亿台币.紧缩因子则为周五的400亿台币公债交割.
拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为271亿台币;至周日累计超额准备为负1,052亿台币,加计前期1%的超额准备为负144亿台币.
**RP利率持平**
台湾债市同业附买回(RP)利率持平,受到300亿台币国库券交割影响,加上超额准备负数部位大,对市场产生不小压力,各家机构资金分配较为不均,缺钱者要花点时间才能调度.
资金调度人士表示,随着月底例行性资金需求高峰与债券交割等紧缩因素陆续发酵,下周市况恐更加紧张,尤其不少交割债券为寿险业喜爱的投资标的,预料寿险将走钱并自投信端赎回基金,届时可能令RP利率微幅上调1-2个基点,仍需密切注意其他短率走势.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.
交易商统计,下周大型紧缩因子如下:周一有五年、七年期台电公司债及新光金(2888.TW)转换公司债发行,金额分别为45亿、43亿及50亿台币;周二有台电十年期公司债发行,金额为72亿;周五则有101/2R期公债交割,金额为400亿. (完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 曾祥进
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3