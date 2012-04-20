〔台湾货币市场〕短率微幅续升,国库券交割令市场偏紧(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 央行调升委托代收利率0.3基点,累计本周升1.5基点

* 300亿台币国库券且积数缺口扩大,令拆借朝区间高档靠拢

* 下周料延续稳中带紧格局

记者 张雅菁

路透台北4月20日电---台湾银行间短期利率周五微幅续升,反映央行再调升代收隔夜资金之余,国库券交割以及持续放大的累计积数缺口,均令市场较显偏紧.不过,区间利率高档并未突破,预期下周进入月底,可能延续此稳中带紧的格局.

市场人士并指出,由于各家银行不喜在周末前留下大的积数缺口,保守紧张的气氛亦令拆借不易,并迫使部份银行必须求助于利率较高的公股银行,但紧俏程度还不足以顶高利率成交区间.

"今天更不好拆,外商的钱有少一点,因为国库券交割,之前有钱的,今天就说没有了."一公股银行人士称.

对于下周市况,虽然进入月底例行资金需求高峰,但央行存单到期逾1兆台币,因此,除非央行强硬大力冲销,否则资金水位应该是延续此稳中带紧的格局.然而,短率走向另需视央行拉升代收隔夜资金利率的步调.目前距离0.60%的市场警戒区,还有12基点的空间.

央行今日调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.480%,本周累计升1.5基点.自3月26日以来累计已调升8.8基点.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.495%,上日在0.493%;区间在0.375-0.700%,上日在0.373-0.700%.

一周(2-7天)拆款区间在0.485-0.730%,上日区间在0.480-0.730%.

今日有300亿台币91天期国库券交割,昨标售的决标贴现率为0.8%,符合市场预期的0.75-0.80%,投标倍数为2.43倍.[ID:nST0514877]

**短票成交利率持稳**

短票方面,票券商人士指出,银行间资金分配不均,但还是不乏有余钱买票的银行,且龙头台湾银行开启买票窗口,因此出票顺畅.至于下周,则是要观察周四及周五接近周末前的情况,或可能偏紧让短票利率朝区间高档靠拢.

今日银行间30天短票主要成交利率持稳在0.84-0.85%,大型公营银行的成交利率较高可达0.86%.

央行今日共发行2,740.5亿台币存单,相较存单到期金额3,324.5亿,存单发行余额减少584亿.[TW/MMTCN]累计本周央行存单发行余额净减889.6亿台币.

累计下周存单到期金额为1兆(万亿)250.5亿台币,分别为周一3,424亿,周二2,054.5亿,周三1,041亿,周四2,515亿以及周五1,216亿台币.紧缩因子则为周五的400亿台币公债交割.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为271亿台币;至周日累计超额准备为负1,052亿台币,加计前期1%的超额准备为负144亿台币.

**RP利率持平**

台湾债市同业附买回(RP)利率持平,受到300亿台币国库券交割影响,加上超额准备负数部位大,对市场产生不小压力,各家机构资金分配较为不均,缺钱者要花点时间才能调度.

资金调度人士表示,随着月底例行性资金需求高峰与债券交割等紧缩因素陆续发酵,下周市况恐更加紧张,尤其不少交割债券为寿险业喜爱的投资标的,预料寿险将走钱并自投信端赎回基金,届时可能令RP利率微幅上调1-2个基点,仍需密切注意其他短率走势.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.

交易商统计,下周大型紧缩因子如下:周一有五年、七年期台电公司债及新光金(2888.TW)转换公司债发行,金额分别为45亿、43亿及50亿台币;周二有台电十年期公司债发行,金额为72亿;周五则有101/2R期公债交割,金额为400亿. (完)